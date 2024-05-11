變頻冷氣沒買日立！內行改吹「這牌」超意外　一台省1.5萬曝6優勢

母親節13元咖啡！7-11買一送一「有美式、拿鐵」　全家10元多一杯

▲歡慶溫馨母親節！四大超商、賣場推出現煮咖啡優惠，7-11有熱門七款飲品買1送1，含民眾最愛的美式以及拿鐵。（圖／業者提供）
▲歡慶溫馨母親節！四大超商、賣場推出現煮咖啡優惠，7-11有熱門七款飲品買1送1，含民眾最愛的美式以及拿鐵。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

歡慶溫馨母親節！四大超商、賣場推出現煮咖啡優惠，7-11有熱門七款飲品買1送1，含民眾最愛的美式以及拿鐵，APP行動隨時取推出買5送2組合，可以寄杯慢慢喝；全家經典美式、膠原拿鐵第2杯10元外，還有霜淇淋吃第二支也只要10元銅板價；全聯、小北百貨等賣場也歡慶母親節，限時咖啡買1送1，最低單杯只要13元開喝，《NOWnews》整理母親節完整咖啡優惠、每杯多少折扣，一文看懂買哪家最划算。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜5月8日至5月12日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾英式紅茶買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）

▲7-11門市推出母親節咖啡優惠，今起美式、拿鐵、卡布奇諾買1送1。（圖／7-11提供）
▲7-11門市推出母親節咖啡優惠，今起美式、拿鐵、卡布奇諾買1送1。（圖／7-11提供）
📍APP｜5月10日至5月14日
◾To b. by agnès b.經典冰可可2杯120元，6.1折（原價99元、特價60元）
◾厚乳拿鐵買5送2，7.1折（原價65元、特價46）
◾蜂蜜拿鐵買5送2，7.1折（原價80元、特價57元）
◾燕麥系列指定冰飲買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
◾精品冰燕麥拿鐵買5送2，7.1折（原價110元、特價79元）
◾指定風味熱飲買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
活動品項：皇家伯爵／太妃焦糖瑪奇朵／脆酷摩卡／焙烤榛果／可可歐蕾

▲7-11母親節線上寄杯優惠買5送2。（圖／業者提供）
▲7-11母親節線上寄杯優惠買5送2。（圖／業者提供）
📍門市｜5月1日至5月28日
◾大杯西西里檸檬氮氣咖啡加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣冷萃咖啡加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
◾大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
🔎全台氮氣冷萃咖啡門市查詢（點此連結）

▲7-11氮氣咖啡全品項加1元多1杯，等於半價爽喝。（圖／業者提供）
▲7-11氮氣咖啡全品項加1元多1杯，等於半價爽喝。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
📍門市｜5月10日至5月12日
◾特大杯經典美式第2杯10元，5.8折，原價60元、特價35元
◾大杯蜜露珂娜膠原拿鐵第2杯10元，5.5折，原價99元、特價55元
◾特大杯柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.9折，原價65元、特價38元
◾Fami!ce 霜淇淋第2支10元，6.1折，原價49元、特價30元
（加10元贈Pocky香蕉棒一盒）

▲全家Fami!ce跨界合作New Balance打造最潮霜淇淋，推出「灰潮香草」及「炭焙烏龍」口味，5_5正式開賣。（圖／全家提供）
▲全家Fami!ce跨界合作New Balance打造最潮霜淇淋，推出「灰潮香草」及「炭焙烏龍」口味。（圖／全家提供）
📍APP｜5月10日至5月12日
◾中杯單品美式10杯520元，6.5折，原價80元、特價52元
◾中杯單品拿鐵9杯520元，6.5折，原價90元、特價58元
◾大杯經典美式18杯520元，6.5折，原價45元、特價29元
◾大杯經典拿鐵15杯520元，6.4折，原價55元、特價35元
◾私品茶55元系列15杯520元，6.4折，原價55元、特價35元
◾私品茶65元系列13杯520元，6.2折，原價65元、特價40元
◾Fami!ce霜淇淋15支520元，7.1折，原價49元、特價35元

▲全家母親節咖啡寄杯520元組合優惠。（圖／全家提供）
▲全家母親節咖啡寄杯520元組合優惠，包括大杯經典美式18杯520元。（圖／全家提供）
🟡OK mart
📍門市｜5月11日起至5月12日
◾大杯莊園級美式買2送1，6.7折，原價45元、特價30元
◾大杯莊園級拿鐵買2送1，6.7折，原價55元、特價37元
◾大杯濃厚系莊園級美式買2送1，6.7折，原價55元、特價37元
◾大杯濃厚系莊園級拿鐵買2送1，6.7折，原價65元、特價44元

🟡萊爾富
📍門市｜5月1日起至5月28日
◾大杯美式原價45元、特價29元
◾大杯拿鐵原價55元、特價39元

📍APP｜5月1日起至5月14日
◾大杯美式咖啡32杯888元，原價45元、特價28元
◾大杯拿鐵咖啡24杯888元，原價55元、特價37元

▲萊爾富咖啡寄杯組合。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富母親節888元咖啡寄杯組合，有大杯美式咖啡32杯888元。（圖／萊爾富提供）
🟡美廉社
📍門市｜5月10日至5月12日
◾大杯經典拿鐵買1送1，5折，原價55元、特價28元

🟡小北百貨
📍門市｜5月12日
◾大杯美式咖啡買1送1，5折，原價45元、特價23元
◾大杯拿鐵咖啡買1送1，5折，原價55元、特價28元
咖啡限定門市： http://pse.is/5a4wuf

🟡全聯福利中心
📍門市｜5月10日起至7月11（每週六、日）
◾大杯熱美式買1送1，5折，原價25元、特價13元
◾大杯熱拿鐵買1送1，5折，原價35元、特價18元

▲全聯母親節起每週六日都有咖啡買1送1。（圖／全聯提供）
▲全聯母親節起每週六日都有咖啡買1送1。（圖／全聯提供）

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