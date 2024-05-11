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2024母親節快樂！「14組免費貼圖、10款卡片」下載：早安感恩必備

▲2024母親節就是周日5月12日，「母親節快樂」免費貼圖、祝福卡片一次打包下載。（圖／LINE、記者整理）
▲2024母親節就是周日5月12日，「母親節快樂」免費貼圖、祝福卡片一次打包下載。（圖／LINE、記者整理）

記者黃韻文／綜合報導

2024母親節是周日5月12日，祝福全天下媽媽「母親節快樂」！如果不能回家陪媽媽、沒打通電話，最少也要傳個貼圖關心媽媽。《NOWnews》整理14組包含「母親節賀詞、愛心」的免費貼圖，以及長輩最愛的10大早安圖、卡片，一次打包下載不用錢，快將感恩的心意傳送給媽媽。

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▲2024「母親節快樂」祝福卡片。（圖／Formosa!貼圖酷）
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