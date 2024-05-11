2024母親節快樂！「14組免費貼圖、10款卡片」下載：早安感恩必備
2024母親節是周日5月12日，祝福全天下媽媽「母親節快樂」！如果不能回家陪媽媽、沒打通電話，最少也要傳個貼圖關心媽媽。《NOWnews》整理14組包含「母親節賀詞、愛心」的免費貼圖，以及長輩最愛的10大早安圖、卡片，一次打包下載不用錢，快將感恩的心意傳送給媽媽。
記者黃韻文／綜合報導
🟡「母親節快樂」免費貼圖
📍LINE購物護照★啊熊啊兔流行用語（點此下載）
下載期限：2024/06/07
使用效期：90天
取得條件：達成指定任務
📍LINE購物 × 馬ㄦ不吃草（點此下載）
下載期限：2024/06/06
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍Tiffany & Co. 經典珠寶系列主題貼圖（點此下載）
下載期限：2024/06/06
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物直播 × 卡卡【愛媽媽篇】（點此下載）
下載期限：2024/06/06
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 夯話題 × bibibao（點此下載）
下載期限：2024/05/18
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍喔熊×吃貨恐龍 聯名貼圖（點此下載）
下載期限：2024/05/25
使用效期：180天
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📍波鴿家族×柴語錄（點此下載）
下載期限：2024/05/23
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍BD × 秘密小兔仔 — 醫檢師的實驗室小日常（點此下載）
下載期限：2024/05/23
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍環境部入你的日常（點此下載）
下載期限：2024/05/22
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 × 小心臟（點此下載）
下載期限：2024/05/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE禮物 × 啾波麻糬（點此下載）
下載期限：2024/05/15
使用效期：90天
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📍寶拉珍選 成分專家（點此下載）
下載期限：2024/05/30
使用效期：90天
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📍LINE旅遊 × 袋熊阿豚（點此下載）
下載期限：2024/05/23
使用效期：90天
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📍LINE購物品牌名店×那隻水母（點此下載）
下載期限：2024/05/15
使用效期：90天
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🟡「Formosa!貼圖酷」免費母親節長輩圖