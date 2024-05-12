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2024母親節長輩圖大全！別嫌媽媽煩　不停發原因曝：能收到很幸福

▲5月12日母親節，「母親節快樂長輩圖」成為熱搜，能收到的人都很幸福。（圖／記者周淑萍攝）
▲5月12日母親節，「母親節快樂長輩圖」成為熱搜，能收到的人都很幸福。（圖／記者周淑萍攝）

記者黃韻文／綜合報導

今（12）天就是母親節，許多家庭訂好餐廳、備了禮物，想要感謝媽媽一路以來的付出與辛勞。不過在Google搜尋中，母親節最熱門的關鍵字，不是大餐或蛋糕，而是「母親節快樂長輩圖」。《NOWnews》整理母親節長輩圖、貼圖、賀卡一次打包下載之外，也一窺長輩這麼愛發圖的背後原因。

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長輩天天傳早安圖，背後有深意

今天不少人都收到來自四面八方的「母親節快樂長輩圖」，為什麼長輩這麼愛傳，網紅陳沂過去曾分享自身經驗，在東歐跟團時，發現同團阿姨拍照後都要做成早安圖，再配合台灣時差發送。和阿姨一聊才知道，原來幾年前先生過世後她陷入抑鬱，為了不讓親友擔心，才開始發早安圖。而84歲的國民阿嬤陳淑芳，每天都傳長輩圖給好友，就因為自己是一個人住，不想要親友擔心。

▲LINE可以貼圖用到飽的「超值方案」，即日起「進階型」訂閱用戶可享「主題」桌面用到飽，但加量也加價，進階型原本為600元一年，5/8後漲到為990元，一口氣要多390元。（資料照片，圖／記者陳明中攝）
▲收到長輩的早安圖別嫌煩，那是限時限量的關心與祝福。（圖／記者陳明中攝）
在人手一支智慧型手機的網路時代，社群軟體LINE的便利性，讓大家可以「免費傳訊」，因此無論是私訊或家庭群組，許多人每天早上都會收到來自長輩的早安圖。起初，可能會覺得訊息擾人、洗頻，或是長久累積下來很佔手機空間。但從未間斷發圖的媽媽，如果好幾天不再傳送，你會不會擔心。就像小孩外宿打電話回家一樣，長輩們也是在自主另類「報平安」。

別嫌煩！長輩圖就只是打聲招呼

關於長輩圖的看法，眾人從最初的不耐、厭煩，久而久之也開始出現不同觀點：「這樣做是告訴朋友我還活著」、「就只是在打招呼！不要覺得煩，因為有一天就不會再出現」、「以前我媽也會發給我，她走了之後就沒有收到了」、「就算很忙無法回，但每天收到我媽長輩圖，就知道她今天也還不錯。」

製作發送「長輩圖」並不完全只是浪費時間，榮總老年精神科主任蔡佳芬在《一直喊不舒服，卻又不去看病》書中提到，長輩圖其實帶來3大好處：「增加社交、抗憂鬱、防失智」。《NOWnews》除了集結14組母親節免費LINE貼圖，還有各式風格的長輩圖，快選一張傳給最關心的家人吧。

📌點此看｜母親節「14組LINE免費貼圖」，點此下載

▲2024母親節就是周日5月12日，「母親節快樂」免費貼圖、祝福卡片一次打包下載。（圖／LINE、記者整理）
▲14組應景的「母親節LINE貼圖」都能免費下載。（圖／LINE、記者整理）
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▲2024「母親節快樂」祝福卡片。（圖／Formosa!貼圖酷）
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▲2024「母親節快樂」祝福卡片。（圖／Formosa!貼圖酷）
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