2024母親節長輩圖大全！別嫌媽媽煩　不停發原因曝：能收到很幸福

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今天不少人都收到來自四面八方的「母親節快樂長輩圖」，為什麼長輩這麼愛傳，網紅陳沂過去曾分享自身經驗，在東歐跟團時，發現同團阿姨拍照後都要做成早安圖，再配合台灣時差發送。和阿姨一聊才知道，原來幾年前先生過世後她陷入抑鬱，為了不讓親友擔心，才開始發早安圖。而84歲的國民阿嬤陳淑芳，每天都傳長輩圖給好友，就因為自己是一個人住，不想要親友擔心。
在人手一支智慧型手機的網路時代，社群軟體LINE的便利性，讓大家可以「免費傳訊」，因此無論是私訊或家庭群組，許多人每天早上都會收到來自長輩的早安圖。起初，可能會覺得訊息擾人、洗頻，或是長久累積下來很佔手機空間。但從未間斷發圖的媽媽，如果好幾天不再傳送，你會不會擔心。就像小孩外宿打電話回家一樣，長輩們也是在自主另類「報平安」。
別嫌煩！長輩圖就只是打聲招呼
關於長輩圖的看法，眾人從最初的不耐、厭煩，久而久之也開始出現不同觀點：「這樣做是告訴朋友我還活著」、「就只是在打招呼！不要覺得煩，因為有一天就不會再出現」、「以前我媽也會發給我，她走了之後就沒有收到了」、「就算很忙無法回，但每天收到我媽長輩圖，就知道她今天也還不錯。」
製作發送「長輩圖」並不完全只是浪費時間，榮總老年精神科主任蔡佳芬在《一直喊不舒服，卻又不去看病》書中提到，長輩圖其實帶來3大好處：「增加社交、抗憂鬱、防失智」。《NOWnews》除了集結14組母親節免費LINE貼圖，還有各式風格的長輩圖，快選一張傳給最關心的家人吧。
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