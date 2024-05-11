變頻冷氣沒買日立！內行改吹「這牌」超意外　一台省1萬曝6優勢

不是鳳梨酥、茶葉！韓國人伴手禮改買「台灣1特產」：實在太高級

▲外國旅客來台旅遊時，除了品嚐各種小吃之外，也會帶台灣的伴手禮回去送人。（示意圖/金門觀光旅遊網）
▲外國旅客來台旅遊時，除了品嚐各種小吃之外，也會帶台灣的伴手禮回去送人。（示意圖/金門觀光旅遊網）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣不論是美食還是小吃都在國際間非常有名，外國旅客來台旅遊時，除了品嚐各種小吃之外，也會帶台灣的伴手禮回去送人，然而說到台灣伴手禮，第一個一定會想到鳳梨酥、芋頭流心酥或者茶葉等等。然而就有網友發現，韓國人來台灣特別愛買「金門高粱酒」，因為配合當地喜歡喝酒的文化，金門高粱酒意外在韓國爆紅，不少YouTuber都買來開箱過，近日在社群掀起熱議。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「之前有聽朋友說韓國人最近愛喝台灣的高粱酒，本來都以為是都市傳說，畢竟韓國什麼沒有，酒水系列也是很多，結果最近要送韓國人禮物去找了一下關鍵字，結果發現是真的，YouTube上超多韓國人試喝高粱的影片，而且他們都很喜歡，還說比韓國燒酒好喝！」

▲一名網友代替爸爸到7-11搶購人蔘版金門高粱，即使比普通版貴了將近2倍，但仍在1分鐘內被秒殺完售。（圖／翻攝自臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」）
▲網友分享最近發現韓國人超愛台灣特產金門高粱酒，引起話題討論。（圖／翻攝自臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「是真的！韓國人喝的燒酒也是中性的烈酒，所以他們對各國烈酒都蠻有興趣的，台灣最有名就金門高粱，喝下去熱烘烘的，對他們來說就很有趣」、「高粱就是高級版燒酒啊，他們超愛的」、「韓國人愛喝酒不意外會喜歡台灣高粱XD別人買鳳梨酥那些，他們都扛高粱酒回去」。

韓國人愛上「金門高粱」！YouTuber開箱影片爆多

然而在YouTube上隨便搜尋「韓國人金門高粱」的關鍵字，就可以看到有許多韓籍YouTuber都有從台灣帶金門高粱回家給家裡長輩試喝，像是最近有參加《炸裂吧！女孩》的YouTuber「Judy」，自己本身愛喝酒不說，爸爸也經常與女兒喝兩杯，而爸爸在第一次喝高粱酒之後感到非常驚艷，直接給予評價表示：「我喜歡這個酒，好綿甜又順口」。

▲Judy的爸爸試喝金門高粱酒直接愛上，還表示：「我今天要喝完這一瓶」，讓Judy笑翻。（圖/YT@Judy）
▲Judy的爸爸試喝金門高粱酒直接愛上，還表示：「我今天要喝完這一瓶」，讓Judy笑翻。（圖/YT@Judy）
爸爸因為喝酒經驗豐富，表示「如果喝高濃度的酒，喉嚨會火辣火辣的，但這個金門高粱不會，跟台灣高粱比的話，我覺得韓國燒酒比較像水，我能感覺到這是很高級的酒，我今天一定要喝完這一瓶」，讓一旁的Judy笑到不行。

而來自南韓的YouTuber「歐巴藥師99」也找來媽媽一起品嚐過金門高粱，兩人一開始喝時被高粱的辛辣口感給嗆到，但隨後就開始越喝越順口，閒聊之間竟然就把整瓶金門高粱喝光，兩人一邊笑說：「我看以後韓國人不要喝燒酒了，改喝高粱」。沒想到因為韓國燒酒文化，意外讓台灣特產金門高粱在當地發揚光大，也是非常逗趣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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