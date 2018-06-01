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當我們住在一起！桃園機場福德宮住36位土地公

保庇2018/06/01 11:23
當我們住在一起！桃園機場福德宮住36位土地公（圖／保庇）
當我們住在一起！桃園機場福德宮住36位土地公（圖／保庇）

（文／連宜方　客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）當初在建設桃園國際機場（舊名中正國際機場）時，因為徵收土地當地有36間土地公廟必須「搬家」，後36尊土地公合靈為2尊土地公、土地婆神像，恭請至由當地居民募款所建造的「桃園國際機場福德宮」內供奉。

桃園機場唯一福德宮。（圖／好房網）
桃園機場唯一福德宮。（圖／好房網）

15年前因為福德宮年久需修繕，桃園國際機場遂以機場回饋金出資助桃園國際機場福德宮遷廟至大園圳頭里濱海路現址，並重塑一尊大土地公神像鎮殿，與先前的「合體」土地公、土地婆聯合辦公，繼續守護桃園國際機場這片土地。福德宮的對聯也相當有機場風：「『桃園』茂盛乃鍾靈地脈」、「『機場』暢達緣仰仗神庥」，非常有趣。

許多在機場服務的機場廠商、空姐空少、地勤人員等，都會定期到桃園國際機場福德宮拜拜、求平安，也有許多地勤維修人員會帶著「乖乖」餅乾到福德宮祭拜土地公，拜完的乖乖帶回機場後不會打開吃，而是「坐鎮」維修廠，就是希望土地公神威可以讓每一座飛機都「乖乖」。

目前，「桃園航空城計畫」正如火如荼展開，徵地計畫中又有其他土地公廟將會被徵收，當地的居民也都希望可以依照「桃園國際機場福德宮」這個成功案例來安排被徵收的土地公廟。

 

資料參考（多看多保庇！）：

36土地公合體　坐鎮大園福德宮
真奇廟 供36合1后土 以機場命名

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/

關鍵字土地公桃園國際機場福德宮
這個神明很少見／愛抽菸的善...

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