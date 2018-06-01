當我們住在一起！桃園機場福德宮住36位土地公

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）當初在建設桃園國際機場（舊名中正國際機場）時，因為徵收土地當地有36間土地公廟必須「搬家」，後36尊土地公合靈為2尊土地公、土地婆神像，恭請至由當地居民募款所建造的「桃園國際機場福德宮」內供奉。

15年前因為福德宮年久需修繕，桃園國際機場遂以機場回饋金出資助桃園國際機場福德宮遷廟至大園圳頭里濱海路現址，並重塑一尊大土地公神像鎮殿，與先前的「合體」土地公、土地婆聯合辦公，繼續守護桃園國際機場這片土地。福德宮的對聯也相當有機場風：「『桃園』茂盛乃鍾靈地脈」、「『機場』暢達緣仰仗神庥」，非常有趣。