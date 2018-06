MACO賄賂梁文音　把「真人版」小叮噹也帶來

▲ 日本女歌手MACO來台為梁文音演唱會站台。(圖/記者葉政勳攝 , 2018.06.01)

其實MACO剛過完27歲生日,問起許的願望,她先感嘆自己27歲,隨後笑說:「那我就透露一下,這是台灣限定的,我希望可以談一場戀愛,還希望下次還有機會再來台灣。」並表示曾聽圈內朋友提到,在台灣不管男女,都非常會打扮跟保養,雖然沒有嘗試過異地戀,但對象出現了,非常願意嘗試看看。

MACO翻唱出名,不少西洋大咖歌手作品,包含泰勒絲、凱蒂佩芮、麥莉希拉、艾薇兒等她都唱過,其中〈We Are Never Ever Getting Back Together〉更獲得泰勒絲本人認證,問起她下首將挑戰誰的歌曲?MACO透露,因爲聽到BIGBANG成員太陽的〈眼鼻口〉日文版本後,非常喜歡它的歌詞,所以決定翻唱。

其實MACO受訪時,對於記者的問題,都會轉頭求救經紀人,對方也拿著手機待命,不斷幫她搜尋找答案,除此之外,也在忙著側錄MACO、紀錄訪問內容,逗趣的是,經紀人是全程蹲在一旁,現場媒體見狀,就誇讚他是「多啦A夢」,因為MACO需要什麼,他總能馬上生出來,兩位聽到此稱讚也大笑不已。



▲MACO經紀人(右後)被封小叮噹,時時刻刻幫著她。(圖/記者葉政勳攝 , 2018.06.01)