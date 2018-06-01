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娛樂

MACO賄賂梁文音　把「真人版」小叮噹也帶來

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/01 16:58
▲MACO準備不少日本零食，放話要賄賂梁文音。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.01）
▲MACO準備不少日本零食，放話要賄賂梁文音。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.01）

日本歌手MACO今（1）日首度訪台，明將擔任梁文音演唱會嘉賓，提早抵台做準備的她，也抽空接受媒體訪問，透露帶了很多日本零食，要來好好賄賂梁文音。而翻唱出名的她，也表示下一首翻唱曲，已選定BIGBANG成員太陽的〈眼鼻口〉。

MACO首度訪台，喊話想吃小籠包，以及去九份觀光，至於會知道梁文音，是因為非常好奇在台灣，哪位女歌手專門唱抒情歌曲，最後就查到她，表示此次能擔任對方演唱會嘉賓，感到非常榮幸，也透露在這之前做不少準備，希望藉由這次合作，能跟梁文音變成好朋友，笑說：「我還帶了很多零食來賄賂她，有麵包、蝦餅、草莓口味的Poki棒跟軟糖。」


▲ 日本女歌手MACO來台為梁文音演唱會站台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.01）

其實MACO剛過完27歲生日，問起許的願望，她先感嘆自己27歲，隨後笑說：「那我就透露一下，這是台灣限定的，我希望可以談一場戀愛，還希望下次還有機會再來台灣。」並表示曾聽圈內朋友提到，在台灣不管男女，都非常會打扮跟保養，雖然沒有嘗試過異地戀，但對象出現了，非常願意嘗試看看。

MACO翻唱出名，不少西洋大咖歌手作品，包含泰勒絲、凱蒂佩芮、麥莉希拉、艾薇兒等她都唱過，其中〈We Are Never Ever Getting Back Together〉更獲得泰勒絲本人認證，問起她下首將挑戰誰的歌曲？MACO透露，因爲聽到BIGBANG成員太陽的〈眼鼻口〉日文版本後，非常喜歡它的歌詞，所以決定翻唱。

其實MACO受訪時，對於記者的問題，都會轉頭求救經紀人，對方也拿著手機待命，不斷幫她搜尋找答案，除此之外，也在忙著側錄MACO、紀錄訪問內容，逗趣的是，經紀人是全程蹲在一旁，現場媒體見狀，就誇讚他是「多啦A夢」，因為MACO需要什麼，他總能馬上生出來，兩位聽到此稱讚也大笑不已。


▲MACO經紀人（右後）被封小叮噹，時時刻刻幫著她。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.01）

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