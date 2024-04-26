快訊／網紅七寶媽笑資源班遭轟！刪直播二度道歉：請原諒我的無知
網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」七寶媽去年陷入多起爭議，好不容易才悄悄復出，結果日前直播上疑似嘲笑資源班的言論，讓她再度炎上。日前七寶媽Sydney深夜開直播道歉，但卻被批評是「把過錯推給小孩」，然而眼看風波越燒越大，今（26）日上午9時許，七寶媽Sydney在臉書以文字二度道歉，並且刪除昨天的直播。
記者張嘉哲/綜合報導
七寶媽Sydney在25日深夜開直播道歉，「當天直播與兒子在談到資源班相關內容時，說話方式可能讓許多人感到不舒服或被冒犯，我真的感到非常抱歉，我絕對沒有輕蔑、藐視資源班或者需要個別輔導的學生。」Sydney提到「當下是因為沒有聽很清楚兒子講話的內容，所以無法及時制止他，之後對兒子的教育會更加努力、繼續改進」。
結果道歉直播曝光之後，讓更多網友非常憤怒，認為他自己的個人行為，變成把過錯都推給兒子，直播留言數在今（26）日早上就衝破上千則，也讓藝人雞排妹鄭家純看不下去，在臉書發文表示「林叨媽媽開了3分鐘的直播道歉，但把整起事件的錯誤推給兒子。說自己當下沒聽清楚小孩說什麼，之後會更努力教育小孩。」
隨著風波越演越烈，七寶媽Sydney二度在臉書以文字致歉，並且刪除昨日晚上的道歉直播，Sydney表示：「我要對於我跟孩子在直播間的對話，使用了不當的字眼和過於輕浮的語氣，對有不同需要的孩子以及家長、老師造成了傷害，真的很對不起，我深感抱歉。」Sydney表示：「我再一次向大家道歉，請原諒我的無知與傲慢，對不起」。