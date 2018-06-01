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超毛！她抱怨婚禮小卡變這樣　網驚：是殭屍先生風格？

生活中心／台北報導2018/06/01 16:52
▲原本是喜氣洋洋的婚禮小卡，竟變成了陰森的「殭屍先生」風格。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）
▲原本是喜氣洋洋的婚禮小卡，竟變成了陰森的「殭屍先生」風格。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

原本是喜氣洋洋的結婚照，沒想到拍出來的效果卻成了陰森的恐怖照片！一名網友在臉書「爆怨公社」發文，原本給廠商的照片相當明亮，印出來的婚禮小卡卻變成知名殭屍電影「殭屍先生」風格，讓要結婚的原 PO 相當煩惱，到底該不該在婚禮上發送這份小卡。

蕭姓網友即將在明( 2 )日結婚，今天在臉書「爆怨公社」 PO 文，表示提供照片給廠商印製婚禮小卡，沒想到成品跟原圖有極大出入。對方解釋說：「因印刷是採合板印刷會與其他客戶做印製，顏色上會因為其他客戶大部分檔案受影響關係，以及選擇材質關係在印刷上顏色普遍有偏深的情況。」

但是原 PO 覺得這意思就是「因為配合別人的檔案，所以犧牲我的顏色。」廠商還提到也有可能是材質問題，但原 PO 認為「不適合為什麼要直接寫婚禮小卡給客人選？」最後也只能無奈的表示是自己太晚送印的錯，目前也傾向明天不發這組「我不想因為賓客再上一次爆料啊！」


▲準新人拿出原圖比對，證明印刷後的小卡確實變暗。不過也有網友認為原圖給人的感覺就已經「毛毛的」。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

不過網友不只覺得小卡有問題，甚至也覺得原圖就「超級毛」，留言「是走殭屍先生風格嗎？」「感覺拿了晚上會做惡夢」、「傳統紅衣服加上古厝…超毛的啦」、「腦中自動播起鬼新娘這首歌」、「一點也不像婚紗照啊！」原 PO 則解釋，原先是想走電視劇《戲說台灣》風格，結果反倒變成了「殭屍先生」。

關鍵字婚禮殭屍先生結婚爆怨公社婚禮小卡
加拿大貓咪身材壯碩如猛男　...

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