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他買「神選」彩券和8億擦身而過　網笑翻：地獄倒楣鬼

生活中心／綜合報導2018/06/01 18:21
▲史上最長連摃的大樂透， 5 月 29 日晚間終於開出頭獎，彰化縣 1 注獨得 8 億元。（圖／NOWnews資料照）
▲史上最長連摃的大樂透， 5 月 29 日晚間終於開出頭獎，彰化縣 1 注獨得 8 億元。（圖／NOWnews資料照）

該說運氣真「好」嗎？大樂透連槓 23 期，頭獎上看 8 億元，終於在上（ 5 ）月 29 日出現幸運兒。但一名網友表示，自己購買了同一期的大樂透彩券，結果 6 個號碼全和中獎號碼「差一號」，讓他忍不住崩潰「與億萬富翁擦身而過」。

上月 29 日晚間開獎的第 107000047 期大樂透，開出的中獎號碼為 11 、 14 、 20 、 26 、 37 及 41 ，特別號 02 ，頭獎 8.02 億元一注獨得，由彰化縣溪湖鎮一間彩券行開出。

「剪頭髮店遲開，為了吹冷氣買了張夢想」，一名網友在 PTT 笨板發文表示，自己日前買了張電腦選號的樂透彩券，對獎後不只槓龜，但仔細看手上彩券的號碼，發現每個號碼都比中獎號碼多一號或少一號，和億萬富翁擦身而過的感覺讓他超崩潰「全部差一號，哇賽！！！嘻嘻嗚嗚嗚嗚」。

對此，網友們也感到不可思議，直呼「這有點厲害」、「這比中獎還難」、「感覺被羞辱了」、「這個有狂到耶，你也真的太衰」、「衰尾界的翹楚」、「突然覺得佩服你，以後應該你簽什麼大家自動延一號」、「地獄倒霉鬼 4ni ？！」


▲第 107000047 期大樂透的中獎號碼。（圖／翻攝自PTT）


▲原 po 買的同一期彩券， 6 個號碼都和中獎號碼差一號。（圖／翻攝自 PTT ）

關鍵字大樂透彩券億萬富翁地獄倒楣鬼電腦選號
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