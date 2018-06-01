他買「神選」彩券和8億擦身而過　網笑翻：地獄倒楣鬼

該說運氣真「好」嗎？大樂透連槓 23 期，頭獎上看 8 億元，終於在上（ 5 ）月 29 日出現幸運兒。但一名網友表示，自己購買了同一期的大樂透彩券，結果 6 個號碼全和中獎號碼「差一號」，讓他忍不住崩潰「與億萬富翁擦身而過」。

上月 29 日晚間開獎的第 107000047 期大樂透，開出的中獎號碼為 11 、 14 、 20 、 26 、 37 及 41 ，特別號 02 ，頭獎 8.02 億元一注獨得，由彰化縣溪湖鎮一間彩券行開出。

「剪頭髮店遲開，為了吹冷氣買了張夢想」，一名網友在 PTT 笨板發文表示，自己日前買了張電腦選號的樂透彩券，對獎後不只槓龜，但仔細看手上彩券的號碼，發現每個號碼都比中獎號碼多一號或少一號，和億萬富翁擦身而過的感覺讓他超崩潰「全部差一號，哇賽！！！嘻嘻嗚嗚嗚嗚」。