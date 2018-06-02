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訪扇形車庫搭集集線 鐵道觀光吸日本客

中央社2018/06/02 15:36
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）為吸引日本旅客來台灣鐵道旅遊，台、日約130名觀光產業及官方人士今天參訪彰化扇形車庫，再搭台鐵集集支線到南投車埕，實際感受台灣鐵道觀光魅力，最後到日月潭欣賞美景。

交通部觀光局為吸引日本旅客來台旅遊，結合台鐵推動鐵道觀光，參與「台日觀光高峰論壇」的上百名台灣、日本觀光業界人士，上午由觀光局副局長張錫聰、台灣觀光協會會長葉菊蘭帶領，到彰化參訪台鐵扇形車庫，彰化縣副縣長林明裕代表縣長魏明谷歡迎來賓。

彰化縣政府城市暨觀光發展處長馬英傑說，扇形車庫是彰化縣定古蹟，之前全台有6座，但5座已拆除，僅存彰化一座且仍運轉，因此吸引國內外鐵道迷參訪，雖然規劃彰化市鐵路高架化，但縣府仍極力主張保留扇形車庫，以動態方式繼續保存歷史古蹟及觀光景點。

台、日來賓接著搭乘最新啟用的集集觀光鐵支隊彩繪列車，飽覽彰化二水到南投集集、水里等鄉村風光，最後抵達座落美麗山城的車埕站，觀光局日月潭國家風景區管理處安排原住民舞蹈迎接，及由志工以日語導覽解說車埕景點、品嚐梅酒及冰棒等在地農特產品。

台、日來賓下午接著走訪日月潭，並在涵碧樓進行台日鐵道觀光論壇，日月潭風管處副處長陳志賢說，論壇專題講授鐵道觀光未來發展樣貌、提升鐵道行旅新印象等主題，並安排台、日鐵道高階經營管理者交流會談，分享雙方推動鐵道觀光經驗。（編輯：施燕飛）1070602

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