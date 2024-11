我是廣告 請繼續往下閱讀

▲YOASOBI已來過台灣2次,明年2月為第三次。(圖/達志影像)

▲YOASOBI的2025年小巨蛋演唱會票價、座位圖資訊。(圖/好玩國際文化)

日本天團YOASOBI的台北小巨蛋演唱會門票「已截止付款」,發現一堆網友「試抽沒繳費」,導致許多「真粉」買不到票,許願喊話希望主辦單位來個「敗部復活」,好玩國際文化今(10)日向《NOWnews今日新聞》表示:「我們會再確認一下系統付款情況,預計會有復活抽選,日程部分會再作公告!」由Ayase、ikura組成的YOASOBI,將於2025年2月8日、9日一連2天在「台北小巨蛋」舉辦演唱會《YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現實 cho-genjitsu” LIVE IN TAIPEI》,票價一共有6種,分別為:5280元(VIP)、4880元、4280元、3880元、2880元、800元,票券總計2萬張,為了杜絕不肖黃牛大量搶購、二手高價轉賣,主辦單位此次,比起去年的16萬搶票人數,,人氣無法擋。這場演出在本月1日上午10點於「Ticket Plus 遠大售票系統」開放登記抽票,截止至5日晚上7點,並於7日中午12點起,陸續發送E-mail、簡訊通知中獎者,到「Ticket Plus 遠大售票系統」查看「我的訂單」的頁面狀態若從「已登記」變成「待繳費」,恭喜確定中獎,只要在9日早上9點前完成繳費,即購票成功。繳費日期已於昨(9)日截止,許多「跟風仔」 不是拿爸媽的名字登記試抽 ,就是純屬好玩碰運氣占名額,自豪表示「沒有去結帳」,許多真粉看到後難過、失望又氣憤,主辦杜絕黃牛的好意,全敗在假粉手上;不過大家也別灰心,「好玩國際文化」有聽見歌迷心聲,預計整理完未結帳訂單後,日後會找一天公告敗部復活的抽選細節,詳情可隨時關注「好玩專賣店」官方臉書。YOASOBI成軍的契機,是SONY MUSIC營運的插畫投稿網站「monogatary」發想以小說改編曲而組織的「小說音樂化團體」企劃,團隊先是聯繫上Vocaloid(電子音樂、語音合成軟體)製作人Ayase並提出建議後,Ayase就於IG發現ikura翻唱愛繆作品《Kimi wa Rock wo Kikanai》的影片,2人決定合作組團「YOASOBI」,並於2019年10月1日正式出道。關於「YOASOBI」的名字由來,其實是「夜晚的活動」意思,團名命名者Ayase曾表示,因為YOASOBI的活動是他作為Vocaloid製作人和作為創作歌手ikura的他們各自活動的延伸,所以將2人各別工作的樣子比喻為「白天」,而YOASOBI以團體活動的樣子比喻為「夜晚」,代表著他們在音樂創作中,不斷進行充滿「創意」和「挑戰」的冒險生活。他們在2019年發表的第一首單曲《向夜晚奔去》,已在串流突破10億次播放,日後許多作品都攻占各大排行榜;2023年搭配動畫《我推的孩子》演唱主題曲〈Idol〉更刷新不少J–POP史上新紀錄,人氣再攀升;不僅在日本開啟數場巡演,海外邀約亦是不斷,去年的新莊New Zepp Taipei的演唱會上,更有16萬人瘋搶2000張活動門票,人氣非凡。演出時間:2025年2月8日(六)17:30 入場/19:00 開演2025年2月9日(日)17:30 入場/19:00 開演演出地點:台北小巨蛋演出票價:VIP 5280元、一般區4880元、4280元、3880元、2880元、800元售票系統:Ticket Plus 遠大售票系統