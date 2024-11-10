日本天團YOASOBI的台北小巨蛋演唱會門票「已截止付款」，發現一堆網友「試抽沒繳費」，導致許多「真粉」買不到票，許願喊話希望主辦單位來個「敗部復活」，好玩國際文化今（10）日向《NOWnews今日新聞》表示：「我們會再確認一下系統付款情況，預計會有復活抽選，日程部分會再作公告！」
由Ayase、ikura組成的YOASOBI，將於2025年2月8日、9日一連2天在「台北小巨蛋」舉辦演唱會《YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現實 cho-genjitsu” LIVE IN TAIPEI》，票價一共有6種，分別為：5280元（VIP）、4880元、4280元、3880元、2880元、800元，票券總計2萬張，為了杜絕不肖黃牛大量搶購、二手高價轉賣，主辦單位此次全採「實名登記抽選制」，比起去年的16萬搶票人數，今年總計有60萬人參加登記，人氣無法擋。
這場演出在本月1日上午10點於「Ticket Plus 遠大售票系統」開放登記抽票，截止至5日晚上7點，並於7日中午12點起，陸續發送E-mail、簡訊通知中獎者，到「Ticket Plus 遠大售票系統」查看「我的訂單」的頁面狀態若從「已登記」變成「待繳費」，恭喜確定中獎，只要在9日早上9點前完成繳費，即購票成功。
繳費日期已於昨（9）日截止，許多「跟風仔」不是拿爸媽的名字登記試抽，就是純屬好玩碰運氣占名額，自豪表示「沒有去結帳」，許多真粉看到後難過、失望又氣憤，主辦杜絕黃牛的好意，全敗在假粉手上；不過大家也別灰心，「好玩國際文化」有聽見歌迷心聲，預計整理完未結帳訂單後，日後會找一天公告敗部復活的抽選細節，詳情可隨時關注「好玩專賣店」官方臉書。
YOASOBI介紹 團名是Ayase命名的！
YOASOBI成軍的契機，是SONY MUSIC營運的插畫投稿網站「monogatary」發想以小說改編曲而組織的「小說音樂化團體」企劃，團隊先是聯繫上Vocaloid（電子音樂、語音合成軟體）製作人Ayase並提出建議後，Ayase就於IG發現ikura翻唱愛繆作品《Kimi wa Rock wo Kikanai》的影片，2人決定合作組團「YOASOBI」，並於2019年10月1日正式出道。
關於「YOASOBI」的名字由來，其實是「夜晚的活動」意思，團名命名者Ayase曾表示，因為YOASOBI的活動是他作為Vocaloid製作人和作為創作歌手ikura的他們各自活動的延伸，所以將2人各別工作的樣子比喻為「白天」，而YOASOBI以團體活動的樣子比喻為「夜晚」，代表著他們在音樂創作中，不斷進行充滿「創意」和「挑戰」的冒險生活。
他們在2019年發表的第一首單曲《向夜晚奔去》，已在串流突破10億次播放，日後許多作品都攻占各大排行榜；2023年搭配動畫《我推的孩子》演唱主題曲〈Idol〉更刷新不少J–POP史上新紀錄，人氣再攀升；不僅在日本開啟數場巡演，海外邀約亦是不斷，去年的新莊New Zepp Taipei的演唱會上，更有16萬人瘋搶2000張活動門票，人氣非凡。
YOASOBI「超現實 cho-genjitsu」台北演唱會資訊
演出時間：2025年2月8日（六）17：30 入場／19：00 開演
2025年2月9日（日）17：30 入場／19：00 開演
演出地點：台北小巨蛋
演出票價：VIP 5280元、一般區4880元、4280元、3880元、2880元、800元
售票系統：Ticket Plus 遠大售票系統
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這場演出在本月1日上午10點於「Ticket Plus 遠大售票系統」開放登記抽票，截止至5日晚上7點，並於7日中午12點起，陸續發送E-mail、簡訊通知中獎者，到「Ticket Plus 遠大售票系統」查看「我的訂單」的頁面狀態若從「已登記」變成「待繳費」，恭喜確定中獎，只要在9日早上9點前完成繳費，即購票成功。
繳費日期已於昨（9）日截止，許多「跟風仔」不是拿爸媽的名字登記試抽，就是純屬好玩碰運氣占名額，自豪表示「沒有去結帳」，許多真粉看到後難過、失望又氣憤，主辦杜絕黃牛的好意，全敗在假粉手上；不過大家也別灰心，「好玩國際文化」有聽見歌迷心聲，預計整理完未結帳訂單後，日後會找一天公告敗部復活的抽選細節，詳情可隨時關注「好玩專賣店」官方臉書。
YOASOBI介紹 團名是Ayase命名的！
YOASOBI成軍的契機，是SONY MUSIC營運的插畫投稿網站「monogatary」發想以小說改編曲而組織的「小說音樂化團體」企劃，團隊先是聯繫上Vocaloid（電子音樂、語音合成軟體）製作人Ayase並提出建議後，Ayase就於IG發現ikura翻唱愛繆作品《Kimi wa Rock wo Kikanai》的影片，2人決定合作組團「YOASOBI」，並於2019年10月1日正式出道。
關於「YOASOBI」的名字由來，其實是「夜晚的活動」意思，團名命名者Ayase曾表示，因為YOASOBI的活動是他作為Vocaloid製作人和作為創作歌手ikura的他們各自活動的延伸，所以將2人各別工作的樣子比喻為「白天」，而YOASOBI以團體活動的樣子比喻為「夜晚」，代表著他們在音樂創作中，不斷進行充滿「創意」和「挑戰」的冒險生活。
他們在2019年發表的第一首單曲《向夜晚奔去》，已在串流突破10億次播放，日後許多作品都攻占各大排行榜；2023年搭配動畫《我推的孩子》演唱主題曲〈Idol〉更刷新不少J–POP史上新紀錄，人氣再攀升；不僅在日本開啟數場巡演，海外邀約亦是不斷，去年的新莊New Zepp Taipei的演唱會上，更有16萬人瘋搶2000張活動門票，人氣非凡。
YOASOBI「超現實 cho-genjitsu」台北演唱會資訊
演出時間：2025年2月8日（六）17：30 入場／19：00 開演
2025年2月9日（日）17：30 入場／19：00 開演
演出地點：台北小巨蛋
演出票價：VIP 5280元、一般區4880元、4280元、3880元、2880元、800元
售票系統：Ticket Plus 遠大售票系統