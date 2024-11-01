日本雙人音樂組合YOASOBI由Ayase、ikura組成，2人將於2025年2月8日、9日一連2天在「台北小巨蛋」舉辦演唱會《YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現實 cho-genjitsu” LIVE IN TAIPEI》，2萬張門票採「實名登記抽選制」販售，今（1）日上午10點在「Ticket Plus 遠大售票系」開放登記，截止至11月5日晚上7點，《NOWnews今日新聞》為讀者整理購票詳細規範解說，歌迷趕緊放下手邊工作，先去登記再說！
YOASOBI小巨蛋演出票價 不開放「搶購」通通實名登記抽票
這次的2場「超現實 cho-genjitsu」演唱會，票價一共有6種，分別為：5280元、4880元、4280元、3880元、2880元、800元，總計張數2萬張，全數採「實名登記抽選制」，杜絕不肖黃牛大量搶購，再二手高價轉賣賺價差。
粉絲參加登記前，記得先加入售票系統「Ticket Plus 遠大售票系」成為會員，才有登記資格。
抽選流程、時間 只給你5天時間「上網登記」
登記時間：11月1日（星期五）10：00～11月5日（星期二）19：00
結果公布：11月7日（星期四）12：00起，陸續發送E-mail、簡訊通知
繳費期限：11月9日（星期六）09：00截止
登記抽選頁面：https://pse.is/6mgrzr
★每個「會員帳號」每場最多登記2張票券
★登記實名資料時，每個「證件號碼」每場僅可登記 1 張票券
★每個證件號碼在同一場次無法重複登記
抽到VIP票者 有「1元特典」加購資格
特典內容：YOASOBI印刷簽名海報乙張
加購資格：購買「VIP 搖滾站區」且未申請退票之有效門票者
加購期間：11月20日（星期三）12：00～11月25日（星期一）12：00
★相關頁面和將另行公布
YOASOBI「超現實 cho-genjitsu」台北演唱會資訊
演出時間：2025年2月8日（六）17：30 入場／19：00 開演
2025年2月9日（日）17：30 入場／19：00 開演
演出地點：台北小巨蛋
演出票價：VIP 5280元、一般區4880元、4280元、3880元、2880元、800元
售票系統：Ticket Plus 遠大售票系
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這次的2場「超現實 cho-genjitsu」演唱會，票價一共有6種，分別為：5280元、4880元、4280元、3880元、2880元、800元，總計張數2萬張，全數採「實名登記抽選制」，杜絕不肖黃牛大量搶購，再二手高價轉賣賺價差。
粉絲參加登記前，記得先加入售票系統「Ticket Plus 遠大售票系」成為會員，才有登記資格。
抽選流程、時間 只給你5天時間「上網登記」
登記時間：11月1日（星期五）10：00～11月5日（星期二）19：00
結果公布：11月7日（星期四）12：00起，陸續發送E-mail、簡訊通知
繳費期限：11月9日（星期六）09：00截止
登記抽選頁面：https://pse.is/6mgrzr
★每個「會員帳號」每場最多登記2張票券
★登記實名資料時，每個「證件號碼」每場僅可登記 1 張票券
★每個證件號碼在同一場次無法重複登記
抽到VIP票者 有「1元特典」加購資格
特典內容：YOASOBI印刷簽名海報乙張
加購資格：購買「VIP 搖滾站區」且未申請退票之有效門票者
加購期間：11月20日（星期三）12：00～11月25日（星期一）12：00
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YOASOBI「超現實 cho-genjitsu」台北演唱會資訊
演出時間：2025年2月8日（六）17：30 入場／19：00 開演
2025年2月9日（日）17：30 入場／19：00 開演
演出地點：台北小巨蛋
演出票價：VIP 5280元、一般區4880元、4280元、3880元、2880元、800元
售票系統：Ticket Plus 遠大售票系