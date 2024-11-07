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▲YOASOBI的演唱會門票，採「實名登記抽票」制。（圖／Ticket Plus 遠大售票系統）

▲YOASOBI的2025年小巨蛋演唱會票價、座位圖資訊。（圖／好玩國際文化）

日本雙人音樂組合YOASOBI的2025年台北小巨蛋演唱會門票，已於5日晚間7點停止登記，《NOWnews今日新聞》詢問主辦單位「好玩國際文化」此次參加抽票的人數，是否打破？主辦表示這次約60萬人參與實名制抽選登記，也貼心提醒今（7）日會通知登記中獎者，歌迷記得查看手機簡訊、E-mail信箱，11月9日前結帳才算完成購票。由Ayase、ikura組成的YOASOBI，將於2025年2月8日、9日一連2天在「台北小巨蛋」舉辦演唱會《YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現實 cho-genjitsu” LIVE IN TAIPEI》，票價一共有6種，分別為：5280元（VIP）、4880元、4280元、3880元、2880元、800元，票券總計2萬張，，杜絕不肖黃牛大量搶購，再二手高價轉賣賺價差。這場小巨蛋演出的2萬張門票，已於11月1日上午10點在「Ticket Plus 遠大售票系統」開放登記抽票，截止至5日晚上7點，並於今天7日（星期四）中午12點起，陸續發送E-mail、簡訊通知中獎者，只要在11月9日（星期六）早上9點前完成繳費，即購票成功。主辦單位稍早表示：「演出門票抽選結果於今天中午12點起已開始陸續通知！中選者將透過E-mail和簡訊進行通知，或可至遠大售票系統『#我的訂單』頁面確認抽選結果。中選繳費期限為11月9日早上9點止。」而有買到VIP區5280元者，還能獲有「1元特典」加購資格，特典內容為YOASOBI印刷簽名海報1張，11月20日（星期三）中午12點至11月25日（星期一）中午12點開放加購，詳細活動資訊請至「好玩專賣店」主辦臉書查詢。演出時間：2025年2月8日（六）17：30 入場／19：00 開演2025年2月9日（日）17：30 入場／19：00 開演演出地點：台北小巨蛋演出票價：VIP 5280元、一般區4880元、4280元、3880元、2880元、800元售票系統：Ticket Plus 遠大售票系統