▲YOASOBI的演唱會門票,採「實名登記抽票」制。(圖/Ticket Plus 遠大售票系統)

▲YOASOBI的2025年小巨蛋演唱會票價、座位圖資訊。(圖/好玩國際文化)

日本雙人音樂組合YOASOBI的2025年台北小巨蛋演唱會門票,已於5日晚間7點停止登記,《NOWnews今日新聞》詢問主辦單位「好玩國際文化」此次參加抽票的人數,是否打破?主辦表示這次約60萬人參與實名制抽選登記,也貼心提醒今(7)日會通知登記中獎者,歌迷記得查看手機簡訊、E-mail信箱,11月9日前結帳才算完成購票。由Ayase、ikura組成的YOASOBI,將於2025年2月8日、9日一連2天在「台北小巨蛋」舉辦演唱會《YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現實 cho-genjitsu” LIVE IN TAIPEI》,票價一共有6種,分別為:5280元(VIP)、4880元、4280元、3880元、2880元、800元,票券總計2萬張,,杜絕不肖黃牛大量搶購,再二手高價轉賣賺價差。這場小巨蛋演出的2萬張門票,已於11月1日上午10點在「Ticket Plus 遠大售票系統」開放登記抽票,截止至5日晚上7點,並於今天7日(星期四)中午12點起,陸續發送E-mail、簡訊通知中獎者,只要在11月9日(星期六)早上9點前完成繳費,即購票成功。主辦單位稍早表示:「演出門票抽選結果於今天中午12點起已開始陸續通知!中選者將透過E-mail和簡訊進行通知,或可至遠大售票系統『#我的訂單』頁面確認抽選結果。中選繳費期限為11月9日早上9點止。」而有買到VIP區5280元者,還能獲有「1元特典」加購資格,特典內容為YOASOBI印刷簽名海報1張,11月20日(星期三)中午12點至11月25日(星期一)中午12點開放加購,詳細活動資訊請至「好玩專賣店」主辦臉書查詢。演出時間:2025年2月8日(六)17:30 入場/19:00 開演2025年2月9日(日)17:30 入場/19:00 開演演出地點:台北小巨蛋演出票價:VIP 5280元、一般區4880元、4280元、3880元、2880元、800元售票系統:Ticket Plus 遠大售票系統