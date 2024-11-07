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▲網友用爸媽的名字登記實名制，沒想到喜獲購票資格。（圖／Threads）

日本雙人音樂組合YOASOBI，近期開放粉絲登記實名制，抽取2025年2月小巨蛋演唱會門票，今（7）日稍早，抽票結果出爐，這次共計有60萬人登記，不過演唱會只有2萬席，因此抽到的機率僅有不出所料網路上一片歡喜、一片憂愁，不少網友興奮嗨喊買到票，也有部分粉絲難過哀喊：「沒抽到啦！」不過最難過的，應該是拿爸媽名字登記的一名男網友，他在Threads上傷心發文，指出自己看不到YOASOBI，讓大批粉絲傻眼：「到底誰才是粉絲？」YOASOBI日前宣布要在2025年2月8日、2月9日，連續兩天在小巨蛋開唱，更實施門票實名制「杜絕黃牛」，讓粉絲超級高興，但YOASOBI的粉絲多到數不清，為期兩天的演唱會席次卻僅有2萬席，也讓許多歌迷哀喊：「沒有抽到」、「現在都沒收到簡訊，無望」、「沒中的來抱團取暖」、「我喜歡你太輕浮，我愛你太沉重，你也沒抽到YOASOBI的票哦！這句話剛剛好。」同時也有人開心曬出簡訊、購票通知嗨喊：「連續兩年順利進場」、「好感動，真的很開心」、「今天的我幸運到自己都怕」、「我是天選之人嗎？」不過最悲哀的，莫過於在Threads上哀嚎的一名男網友，他稍早曬出中獎截圖，直呼：「好消息，中獎了，壞消息，我爸媽的名字。」讓大批粉絲傻眼，「為什麼實名制是拿爸媽的名字登記？你爸媽要去看嗎？」、「你爸媽：『好消息』」、「你爸叫什麼名字，我馬上改！」演出時間：2025年2月8日（六）17：30 入場／19：00 開演2025年2月9日（日）17：30 入場／19：00 開演演出地點：台北小巨蛋演出票價：VIP 5280元、一般區4880元、4280元、3880元、2880元、800元售票系統：Ticket Plus 遠大售票系統