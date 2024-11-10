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▲Ryu 2週前的新片竟然插入10秒小三畫面，讓粉絲怒嗆不顧Yuma心情。（圖／翻攝自YouTube Ryuuu TV / 學日文看日本）

▲六甲山和背合距離相差632.5公里。（圖／翻攝自Goole地圖）

▲Ryu的新歡、中國女畫家全文聲明，抖出是Yuma跟Tommy出軌在先。（圖／女畫家IG）

▲Yuma也發表聲明。（圖／翻攝自Yuma IG）

知名網紅夫妻Ryu、Yuma傳出婚變，原先Ryu被爆外遇中國女畫家，沒想到劇情急轉直下，女畫家跳出來反咬是，時間點就在2023年底，。而2週前Ryuuu TV才上傳一支介紹關西六甲山的影片，結果在8:25的畫面中，竟出現不是Yuma的女生的身影，讓粉絲憤怒，「不要把我們當白痴耍。」Ryu、Yuma的雙外遇事件比八點檔還精彩，如果真像，但2週前Ryuuu TV才上傳一支介紹關西六甲山的影片，畫面中Ruy很認真介紹六甲山，強顏歡笑的感覺很明顯，Yuma則是在一旁點頭附和，但互動很少，Yuma在影片中唯一興奮的是看到水池中的青蛙很大。接著在8:25的畫面，出現一名長髮女子的身影，鏡頭遠遠地拍她，更厲害的是，有網友放大後面公車站牌，發現地點是在新瀉佐渡島的背合巴士站，還被稱為「戀愛巴士站」，跟影片的六甲山相差十萬八千里。雖然目前風向直指是Yuma先外遇，但Ryu此舉也引來粉絲憤怒不已，「而且也不像Yuma的聲音，如果這時候就放那個畫家在影片裡，那也太挑釁人了」、「太噁心！真的非常惡劣，在未公布分開訊息之下，公開自己新的豔遇，不顧曾經另一半的心情」、「我是你們的老粉絲，現在真的非常氣憤又難過，看到Ryu在影片放小三的片段真的覺得太超過了，非常令人不舒服，真的不要把網友當白癡耍欸」。