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▲Yuma和Tommy開大阪式玩笑，Ryu似乎聽不懂。（圖／翻攝自YouTube TommyTommy Japan）

▲Ryu還幫Tommy拍攝。（圖／翻攝自Yuma IG）

▲Ryu的新歡、中國女畫家全文聲明，抖出是Yuma跟Tommy出軌在先。（圖／女畫家IG）

知名網紅夫妻Ryu、Yuma傳出婚變，原先Ryu被爆外遇中國女畫家，沒想到劇情急轉直下，女畫家跳出來反咬是Yuma先和網紅Tommy外遇，時間點就在2023年底，而Ryu和Yuma從2021開始就會跟Tommy一起拍影片，其中一支是夫妻倆到大阪找Tommy，Yuma直接在老公面前和Tommy開「大阪式玩笑」，但來自馬來西亞的Ryu似乎完全聽不懂，讓網友心疼喊，「太心酸了」。Tommy在2022年10月的某部影片中，是他招待Ryu和Yuma認識大阪，當Tommy要他們往左邊走，Yuma馬上說，「那往這裡走吧（右邊）」。讓Tommy大喊，「Yumma妳開始懂大阪式玩笑了」，而一旁的Ryu似乎完全聽不懂。後來3人連續吃了幾家居酒屋，Yuma酒量驚人，還撒嬌向Tommy喊，「很厲害對吧！」Ryu當時還誇獎Tommy變瘦又變帥，應該會有很多女生喜歡。沒想到如今被爆出Yuma和Tommy的婚外情，讓許多粉絲驚訝，再次回到那支影片底下留言「一切的開始？」、「希望不是真的」、「回來考古時間序」。Ryu和Yuma已經很久沒在頻道中合體，婚姻狀態受到關注，Yuma昨（8）日在IG寫下長文解釋，目前的狀況都還在變化中，所以一直無法向大家解釋，「」而此時Ryu就被爆料出軌中國女畫家，畫家還在IG發出Ryu的手繪照，寫下「大好き」，讓許多網友湧入留言砲轟。後來女方將帳號改為不公開，貼文也刪除，本以為是承受不住輿論壓力，沒想到約莫晚間10點，她又將帳號打開，並發表一篇回應文，內文指稱是Yuma先和前「三原JAPAN Sanyuan JAPAN」28歲的成員Tommy外遇在先，即便如此，Ryu仍未指責Yuma，更送上台幣10萬元的包包作為結婚10週年的禮物。女畫家看不過這件事竟讓Ryu成為「加害者」，跳出來指控Yuma薄情寡義、背信棄義、落井下石，而Tommy的IG也瞬間被灌爆，「老哥出4了」、「Tomi你也是曹家軍嗎」、「Tommy 如果不是你請快點回應」、「血流成河了啦」、「快出來回應」。