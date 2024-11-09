我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Ryu（右）和Yuma傳離婚，還有人當起鍵盤偵探，挖出Ryu疑似外遇的證據。（圖／翻攝自Yuma IG）

網紅夫妻檔Ryu、Yuma今（9）日傳出婚變，早先Ryu先被爆出外遇中國女畫家，Yuma也在IG發聲，表示一切都還在等待中，會找機會跟大家說明，讓粉絲心疼不已，沒想到該位女畫家爆料「是Yuma先和同為YTR的日本人Tommy出軌在先」，讓她氣喊怎麼會讓在一段感情中受傷的人承擔罵聲，說Yuma薄情寡義。由於兩人已經很久沒在頻道中合體，Yuma在IG寫下長文解釋，目前的狀況都還在變化中，所以一直無法向大家解釋，「等著答案的這段時間，感覺時間過得特別慢。」而此時Ryu就被爆料是出軌女畫家在先，畫家還在IG發出Ryu的手繪照，寫下「大好き」，讓許多網友湧入留言砲轟。後來女方將帳號改為不公開，貼文也刪除，本以為是承受不住輿論壓力，沒想到約莫晚間10點，她又將帳號打開，並發表一篇回應文，內文指稱是Yuma先和前「三原JAPAN Sanyuan JAPAN」28歲的成員Tommy外遇在先，即便如此，Ryu仍未指責Yuma，更送上台幣10萬元的包包作為結婚10週年的禮物。女畫家看不過這件事竟讓Ryu成為「加害者」，跳出來指控Yuma薄情寡義、背信棄義、落井下石，而Tommy的IG也瞬間被灌爆，「老哥出4了」、「Tomi你也是曹家軍嗎」、「Tommy 如果不是你請快點回應」、「血流成河了啦」、「快出來回應」。關於這場鬧劇：發那篇備受非議的動態的時候，我和Ryu及好友數人正在喝酒聚會，並不知道Yuma小姐在一個小時前發了那條令人悱惻的帖文。原本只是想整理一下最近的作品發出來，僅此而已別無其他目的。在酒精營造的氛圍中聽到了「要加文字啊加上大好き」為鬧劇的築成增加了重要的磚塊。之後所有人都喝醉了，也就沒有人看手機了。2023年底Yuma出軌同為YouTuber的tomitomi，並疏遠Ryu。2024年4月，我和Ryu相識。我認識Ryu的時候，他已經獨自從一段漫長的心理自癒中走出來。這個過程有多漫長呢…Ryu剛有所察覺的那個瞬間全身發麻，但沒有給過Yuma小姐一點脾氣，他試圖去理解這個事情，最後得出結論：可能我給不了Yuma她想要的刺激吧。而Yuma小姐在Ryu拉她手臂的時候直接甩開並說出了十分傷害Ryu的話「難道你在喜歡一個人的時候，可以忍受和別人有肢體接觸嗎。」在Yuma小姐和tomi先生的某個剛約完會的晚上，Ryu還為亂糟糟的Yuma遞上了50萬元的包包作為交往十週年紀念的禮物。Yuma小姐出於愧疚，讓Ryu去風俗店玩。Ryu無法接受這個提議，但開始頻繁來東京找朋友喝酒，我們就是在這個情況下透過共同的朋友認識的，聽著Ryu在ktv唱著一首首曾經唱給Yuma小姐的歌認識的。我判斷Ryu已經從上一段感情走出來了，我接受了這段感情。這意味著我介入了別人的婚姻，但我並未介入別人的感情。Ryu從頭到尾都有好好保護Yuma，這也成為了我們唯一的吵架素材，甚至多次差點分開。他說他們雖然沒有戀愛的感覺了，但他還愛Yuma這個人，如果Yuma想要分開了，他也會盡可能給她好一點的生活。他不會在Yuma面前接我的電話，即使雙方心知肚明他也不想Yuma聽到別的女生的聲音。即使是現在，他也在保護Yuma，他說「我名聲爛一點沒關係啊，我還可以做別的工作」。我沒有這麼溫柔的心。Yuma小姐，薄情寡義是你、背信棄義是你、落井下石的還是你。我難以想像你是多麼自私才會在這場鬧劇裡發出最後的封頂之作——那三條story！我無法接受，Ryu一直如此守護的人，會在這種時候做出這樣的第一反應；我無法接受，在這次風波中Ryu承擔了一切輿論，而Yuma小姐你獨自享受觀眾對你的保護；我無法接受，這樣溫柔的人還要替真正的婚姻過錯方承受謾罵。最後致關心我的朋友：不用擔心我，我沒事。我只會更勇敢、堅定、更有智慧。