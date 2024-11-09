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▲Yuma連發3則限動吐露心情。（圖／翻攝自Yuma IG）

▲Ryu（左）曾在提親影片承諾Yuma爸爸會好好照顧Yuma。（圖／翻攝自YouTube Ryuuu TV / 學日文看日本）

百萬網紅夫妻Ryu和Yuma以「Ryuuu TV」深受觀眾喜愛，來自馬來西亞的Ryu和來自日本的Yuma，一起經歷留學生活到創業、買房結婚，Ryu在2017年向Yuma求婚，卻爆出離婚傳聞，Yuma也發長文解釋，現在還沒辦法向大家說清楚「等待的時間過得特別慢」，隨後又爆出Ryu劈腿大陸小三，女方還發出Ryu的照片寫下「大好き」，引來粉絲群起撻伐，「太噁心要吐了！」還有人說他根本是為了簽證才結婚的。Ryu和Yuma爆出離婚傳聞，Yuma也在IG寫下長文，直呼「目前的狀況持續在變化，也有需要等待，所以一直處於無法向大家解釋的狀態」，而這段等待的時間也讓她感覺非常漫長，有解釋像沒解釋一樣，更讓人擔心。就在此時，Ryu被網友抓包疑似外遇，女方還大方在IG貼出對方照片，寫下日文「大好き」，該篇貼文也被網友湧入留言狂罵，「結婚拿到日本身分就跑」、「雖然感情是私領域不予置評，但另一個女人整個名目張膽欺負你的太太，就算不愛了，也有點風度跟責任好嗎」、「還記的有一集Yuma爸爸對Ryu說不要做讓Yuma看不起你的事情，希望不是我想的那樣」，「沒有Yuma什麼也不是，沒擔當的男人」過去Ryu曾拍攝到Yuma家提親的影片，當時Yuma的爸爸告訴他，「我人生中有兩個寶貝，我把其中一個交給你，所以你也要當她是一輩子的寶貝，一般家庭都會說『拜託你了』，我不會這樣說，因為對我來說這是一輩子的寶物，夫妻之間的小爭執我不在乎，但是不要做出被Yuma看不起的事。」不僅如此，Ryu也曾拍攝自己待在日本的簽證問題，曾用過觀光簽證待在日本，不能工作，3個月要離開一次日本再入境，而且也不能工作，就連租屋處都是用Yuma的名字，但兩人結婚後，他就有資格申請結婚簽證，Yuma開玩笑說，「你是為了簽證才跟我結婚嗎！」當時Ryu還解釋，當時有很多偽裝結婚，所以導致他們要申請結婚簽證非常複雜。