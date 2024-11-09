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▲Yuma被指和Tommy外遇。（圖／翻攝自Tommy IG）

▲Ryu（右）與Yuma（左）爆離婚，Yuma長文回應，等待的時間特別長，讓粉絲更加擔心。（圖／翻攝自YouTube Ryuuu TV）

百萬YTR Ryu和Yuma傳出婚變，而且Ryu被爆出外遇中國女畫家，在Yuma發聲明表示目前一切都還在等待中的時候，女畫家在IG分享一張Ryu的自畫像，並寫下「大好き（最喜歡你了）」遭到網友狂轟，不過隨後該則貼文消失，沒想到就在晚間9點多，貼文再度出現，女畫家也現身回應，直指是Yuma先跟頻道「tomitomi」的Tommy外遇，而就在女畫家發布回應文的同時，Yuma也將聲明文刪除了。Ryu遭爆出軌，引來網友群起撻伐，沒想到他「出軌」的對象，是一名中國女畫家，對方稍早在IG發表長文回應，指出當時發布那則「大好き」的文章，只是想整理最近的作品，沒有別的目的。女畫家也揭露，2023年底，Yuma和同為YouTube「tomitomi」的Tommy出軌，2024年4月她才和Ryu認識，因此她並未介入兩人婚姻，最後喊話Yuma，「Yuma小姐，薄情寡義是你、背信棄義是你、落井下石的還是你。我難以想像你是多麼自私才會在這場鬧劇裡發出最後的封頂之作——那三條story！」案外案讓許多人看傻眼。關於這場鬧劇：發那篇備受非議的動態的時候，我和Ryu及好友數人正在喝酒聚會，並不知道Yuma小姐在一個小時前發了那條令人悱惻的帖文。原本只是想整理一下最近的作品發出來，僅此而已別無其他目的。在酒精營造的氛圍中聽到了「要加文字啊加上大好き」為鬧劇的築成增加了重要的磚塊。之後所有人都喝醉了，也就沒有人看手機了。2023年底Yuma出軌同為YouTuber的tomitomi，並疏遠Ryu。2024年4月，我和Ryu相識。我認識Ryu的時候，他已經獨自從一段漫長的心理自癒中走出來。這個過程有多漫長呢…Ryu剛有所察覺的那個瞬間全身發麻，但沒有給過Yuma小姐一點脾氣，他試圖去理解這個事情，最後得出結論：可能我給不了Yuma她想要的刺激吧。而Yuma小姐在Ryu拉她手臂的時候直接甩開並說出了十分傷害Ryu的話「難道你在喜歡一個人的時候，可以忍受和別人有肢體接觸嗎。」在Yuma小姐和tomi先生的某個剛約完會的晚上，Ryu還為亂糟糟的Yuma遞上了50萬元的包包作為交往十週年紀念的禮物。Yuma小姐出於愧疚，讓Ryu去風俗店玩。Ryu無法接受這個提議，但開始頻繁來東京找朋友喝酒，我們就是在這個情況下透過共同的朋友認識的，聽著Ryu在ktv唱著一首首曾經唱給Yuma小姐的歌認識的。我判斷Ryu已經從上一段感情走出來了，我接受了這段感情。這意味著我介入了別人的婚姻，但我並未介入別人的感情。Ryu從頭到尾都有好好保護Yuma，這也成為了我們唯一的吵架素材，甚至多次差點分開。他說他們雖然沒有戀愛的感覺了，但他還愛Yuma這個人，如果Yuma想要分開了，他也會盡可能給她好一點的生活。他不會在Yuma面前接我的電話，即使雙方心知肚明他也不想Yuma聽到別的女生的聲音。即使是現在，他也在保護Yuma，他說「我名聲爛一點沒關係啊，我還可以做別的工作」。我沒有這麼溫柔的心。Yuma小姐，薄情寡義是你、背信棄義是你、落井下石的還是你。我難以想像你是多麼自私才會在這場鬧劇裡發出最後的封頂之作——那三條story！我無法接受，Ryu一直如此守護的人，會在這種時候做出這樣的第一反應；我無法接受，在這次風波中Ryu承擔了一切輿論，而Yuma小姐你獨自享受觀眾對你的保護；我無法接受，這樣溫柔的人還要替真正的婚姻過錯方承受謾罵。最後致關心我的朋友：不用擔心我，我沒事。我只會更勇敢、堅定、更有智慧。