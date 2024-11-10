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▲路易莎咖啡限時11月11日、11月12日上午11:00前，指定咖啡買一送一。（圖／業者提供）

▲星巴克11月11日、11月12日第2杯半價，相當於7.5折。（圖／業者提供）

▲7-11慶祝第7110店開幕，APP有咖啡買11送11優惠。（圖／業者提供）

▲全家特大杯美式、熱卡布奇諾第2杯10元。（圖／業者提供）

▲全家雙11美式、拿鐵寄杯111杯優惠，最低6折起。（圖／業者提供、記者整理）

▲萊爾富雙11優惠有APP寄杯買一送一。（圖／業者提供、記者整理）

▲OK超商在11月11日當天限定，美式、拿鐵買2送2。（圖／業者提供）

▲美廉社美式、拿鐵買一送一。（圖／業者提供）

雙11優惠快把握，囤5折咖啡杯數的好時機別錯過。路易莎咖啡限時兩天11:00前，美式、拿鐵都買一送一；7-11特大杯美式買11送11，加上自備杯扣5元優惠，等於寄杯最低25元；萊爾富、OK超商也有咖啡買一送一。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（11月10日至11月16日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。慶祝雙11，路易莎推出新品「莊園輕奶拿鐵」，並同步限時優惠。周一、周二（11月11日、11月12日）兩天上午11:00前，買「莊園美式、莊園拿鐵、莊園輕奶拿鐵」均享買一送一。◾中杯莊園美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾大杯莊園美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）◾中杯莊園拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）◾大杯莊園拿鐵買1送1，5折（原價100元、特價50元）◾中杯莊園輕奶拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）◾大杯莊園輕奶拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）慶祝雙11，周一、周二（11月11日、11月12日）全台門市開跑第2杯半價，相當於7.5折，以下舉例換算。◾中杯太妃核果風味那堤平均特價109元（原價145元）◾中杯那堤平均特價90元（原價120元）◾中杯美式平均特價71元（原價95元）◾中杯巧克力可可碎片星冰樂平均特價90元（原價120元）◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）◾黑白珍珠撞奶買11送11，5折（原價60元、特價30元）◾純奶茶／純奶青買11送11，5折（原價50元、特價25元）◾特大杯拿鐵15杯711元，6.8折（原價70元、特價47元）◾中杯精品美式／精品拿鐵12杯711元，6.6折（原價90元、特價59元）◾指定冰風味飲15杯711元，6.3折（原價75元、特價47元）活動品項：好時經典可可、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、皇家伯爵紅茶拿鐵、脆酷摩卡咖啡◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）◾特大杯冰4水果茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾大杯美式111杯3000元，6折（原價45元、特價27元）◾大杯拿鐵111杯4300元，7折（原價55元、特價39元）◾大杯熱卡布奇諾111杯4300元，6.5折（原價60元、特價39元）◾大杯單品美式111杯6700元，6折（原價100元、特價60元）◾大杯單品拿鐵111杯8000元，6.6折（原價110元、特價72元）◾私品茶55元飲品30杯1111元，6.7折（原價55元、特價37元）◾私品茶65元飲品26杯1111元，6.6折（原價65元、特價43元）◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯燕麥拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾大杯莊園美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）◾大杯莊園拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）◾大杯極淬莊園美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）◾大杯極淬莊園拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾悅氏蜜香紅茶買1送1，5折（原價25元、特價13元）