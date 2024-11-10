雙11優惠快把握，囤5折咖啡杯數的好時機別錯過。路易莎咖啡限時兩天11:00前，美式、拿鐵都買一送一；7-11特大杯美式買11送11，加上自備杯扣5元優惠，等於寄杯最低25元；萊爾富、OK超商也有咖啡買一送一。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（11月10日至11月16日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡路易莎咖啡
慶祝雙11，路易莎推出新品「莊園輕奶拿鐵」，並同步限時優惠。周一、周二（11月11日、11月12日）兩天上午11:00前，買「莊園美式、莊園拿鐵、莊園輕奶拿鐵」均享買一送一。
◾中杯莊園美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯莊園美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯莊園拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯莊園拿鐵買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾中杯莊園輕奶拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾大杯莊園輕奶拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
🟡星巴克
慶祝雙11，周一、周二（11月11日、11月12日）全台門市開跑第2杯半價，相當於7.5折，以下舉例換算。
◾中杯太妃核果風味那堤平均特價109元（原價145元）
◾中杯那堤平均特價90元（原價120元）
◾中杯美式平均特價71元（原價95元）
◾中杯巧克力可可碎片星冰樂平均特價90元（原價120元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜11月4日至11月11日
◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾黑白珍珠撞奶買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾純奶茶／純奶青買11送11，5折（原價50元、特價25元）
◾特大杯拿鐵15杯711元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾中杯精品美式／精品拿鐵12杯711元，6.6折（原價90元、特價59元）
◾指定冰風味飲15杯711元，6.3折（原價75元、特價47元）
活動品項：好時經典可可、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、皇家伯爵紅茶拿鐵、脆酷摩卡咖啡
🟡全家便利商店
📍門市｜11月6日至11月10日
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大杯冰4水果茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜11月9日至11月11日
◾大杯美式111杯3000元，6折（原價45元、特價27元）
◾大杯拿鐵111杯4300元，7折（原價55元、特價39元）
◾大杯熱卡布奇諾111杯4300元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾大杯單品美式111杯6700元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵111杯8000元，6.6折（原價110元、特價72元）
◾私品茶55元飲品30杯1111元，6.7折（原價55元、特價37元）
◾私品茶65元飲品26杯1111元，6.6折（原價65元、特價43元）
🟡萊爾富
📍APP｜11月10日至11月12日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯燕麥拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡OK超商
📍APP｜11月11日
◾大杯莊園美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯莊園拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬莊園美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬莊園拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
🟡美廉社
📍門市｜11月8日至11月10日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾悅氏蜜香紅茶買1送1，5折（原價25元、特價13元）
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慶祝雙11，路易莎推出新品「莊園輕奶拿鐵」，並同步限時優惠。周一、周二（11月11日、11月12日）兩天上午11:00前，買「莊園美式、莊園拿鐵、莊園輕奶拿鐵」均享買一送一。
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🟡星巴克
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📍APP｜11月4日至11月11日
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◾指定冰風味飲15杯711元，6.3折（原價75元、特價47元）
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📍門市｜11月6日至11月10日
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◾大杯單品拿鐵111杯8000元，6.6折（原價110元、特價72元）
◾私品茶55元飲品30杯1111元，6.7折（原價55元、特價37元）
◾私品茶65元飲品26杯1111元，6.6折（原價65元、特價43元）
🟡萊爾富
📍APP｜11月10日至11月12日
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🟡OK超商
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◾大杯莊園美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
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🟡美廉社
📍門市｜11月8日至11月10日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
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