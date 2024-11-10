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▲有粉絲表示，今年6月曾目擊Ryu跟女畫家走在淺草街頭。（圖／Dcard）

▲Ryu的新歡、中國女畫家全文聲明，抖出是Yuma跟Tommy出軌在先。（圖／女畫家IG）

▲Ryu（右）和Yuma（左）都在搞外遇，根本精彩的8點檔。（圖／《Ryuuu TV》YouTube）

百萬YT頻道「Ryuuu TV / 學日文看日本」由住在日本的馬來西亞老公Ryu和日本老婆Yuma組成。近日Yuma發聲認了夫妻情變，且Ryu被爆出外遇中國女畫家，昨（9）日晚間，女畫家發文抖出是Yuma先與另1位YouTuber Tommy外遇在先，風波越演越烈，不過Ryu至今仍是神隱狀態。對此，有粉絲在Dcard上的討論串中透露，今年6月就曾目擊Ryu與女畫家走在淺草街頭。風波延燒至今，Ryu尚未做出任何回應，還有人當起鍵盤偵探，挖出Ryu出軌的證據。Dcard上的討論串中有1名粉絲爆料，今年6月曾經目擊Ryu跟1名女子現身淺草街頭，而該名女子並不是Ryuuu，且還說著中國腔的中文，「當下直接跟我妹八卦，沒想還真的是」。昨日晚間，女畫家發文澄清，2023年底，Yuma和同為YouTuber的 Tommy出軌，2024年4月她才和Ryu認識，強調自己並未介入兩人婚姻文末她還喊話Yuma：「Yuma小姐，薄情寡義是你、背信棄義是你、落井下石的還是你。我難以想像你是多麼自私才會在這場鬧劇裡發出最後的封頂之作——那三條story！」