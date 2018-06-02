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法國主廚示範教學　大葉大學免出國就能學到法式甜點

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/02 19:19
▲大葉大學邀請法國費杭迪主廚Jean到校示範教學，法國費杭迪主廚親自指導學生製作法式點心及示範法式甜點作法。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）
▲大葉大學邀請法國費杭迪主廚Jean到校示範教學，法國費杭迪主廚親自指導學生製作法式點心及示範法式甜點作法。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

大葉大學觀光餐旅學院2日邀請法國費杭迪高等廚藝學校（Ferrandi）主廚Jean Philippe-Garrigues到校示範教學，讓學生不用出國就能學習道地的法式甜點。Jean主廚為大家示範三道不同色調、不同原料的法式點心，也親自指導學生試作幕斯蛋糕。


▲大葉大學邀請法國費杭迪主廚Jean到校示範教學，法國費杭迪主廚親自指導學生製作法式點心及示範法式甜點作法。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

Jean主廚指出，他這次示範的三款點心，紅色系的甜點是草莓口味，黃色系的是熱帶水果，黑色系則是巧克力，法式甜點不只是外觀很漂亮，滋味也很豐富，比如蛋糕由鮮奶油、塔皮、果醬等原料，一層一層堆疊而成，切開可以看到很多層次，吃起來更是口感獨特，精緻的法式甜點就像一個藝術品。


▲大葉大學邀請法國費杭迪主廚Jean到校示範教學，法國費杭迪主廚親自指導學生製作法式點心及示範法式甜點作法。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

大葉大學觀光餐旅學院院長吳淑姿表示，學校全方位打造國際級學習環境，2015年與享有「餐飲界哈佛」美譽的法國費杭迪高等廚藝學校締結姊妹校，每年餐旅管理學系、烘焙暨飲料調製學士學位學程都會邀請法國主廚到大葉大學示範教學，讓學生不必飛出國，就能在台灣學習經典的異國料理，提升實務能力並開拓國際視野。


▲大葉大學邀請法國費杭迪主廚Jean到校示範教學，法國費杭迪主廚親自指導學生製作法式點心及示範法式甜點作法。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

此次法國主廚示範教學，系上特別安排還沒畢業就獲費杭迪錄取、即將飛往法國的餐旅管理學系大三生曾郁倫當助手。曾郁倫說，法式甜點的層次很多，工法複雜又細膩，一層一層做好再組合在一起，裝飾也很仔細，跟隨Jean主廚學習，不只是學到道地的法國甜點製作方式，更可以感受到主廚專注做好每一道菜的熱情與專注，她很期待新學期即將展開的費杭迪留學生活，希望自己可以成為法式甜點專家。


▲大葉大學邀請法國費杭迪主廚Jean到校示範教學，法國費杭迪主廚親自指導學生製作法式點心及示範法式甜點作法。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.02）

關鍵字法國費杭迪主廚法式甜點點心草莓異國料理
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