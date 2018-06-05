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影／信義嬉遊記　創意遊戲場啟用典禮

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/05 20:55
▲彰化縣長魏明谷主持「信義嬉遊記」為名的創意遊戲場啟用典禮，希望讓孩子們都可以從玩中學，從遊戲中開啟感官，訓練體能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）
▲彰化縣長魏明谷主持「信義嬉遊記」為名的創意遊戲場啟用典禮，希望讓孩子們都可以從玩中學，從遊戲中開啟感官，訓練體能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

為營造安全兒童遊樂場，彰化縣教育處分別在信義國中小闢建「創意兒童遊戲場」，5日上午彰化縣長魏明谷主持信義國民中小以「信義嬉遊記」為名的創意遊戲場啟用典禮，魏明谷說，屏棄以往「罐頭式」簡易遊樂設施，融合「創意探索、多元啟發和趣味」的遊樂器材，提供給小朋友強健體魄和玩樂的新樂園。


▲彰化縣長魏明谷主持「信義嬉遊記」為名的創意遊戲場啟用典禮，希望讓孩子們都可以從玩中學，從遊戲中開啟感官，訓練體能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

魏明谷表示，「信義嬉遊記」是一個結合創意發想的遊戲場域，不僅可以攀爬和攀岩，也兼具安全，符合安全規範，希望學生在遊戲時不會受到傷害，期望透過這樣的場域讓小朋友也能在遊戲中學習、啟蒙，讓小朋友能夠寓教於樂。


▲彰化縣長魏明谷主持「信義嬉遊記」為名的創意遊戲場啟用典禮，希望讓孩子們都可以從玩中學，從遊戲中開啟感官，訓練體能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

「信義嬉遊記」的遊樂器材有別於傳統套裝模組的塑膠遊具，在全新打造兼具攀岩、攀繩、捉迷藏、滑梯功能的土丘之上，結合信義「飛翔築夢」的學校願景，期待學生能勇敢追夢，築夢踏實的建構學習地圖，遨翔在學習的自由天空。


▲彰化縣長魏明谷主持「信義嬉遊記」為名的創意遊戲場啟用典禮，希望讓孩子們都可以從玩中學，從遊戲中開啟感官，訓練體能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

校方也建造了飛機造型的遮陽格柵；樹林底下的木平台，除了可以作為乘涼休憩之用，旁邊還有孩子們以校園生態主題創作的動物傳聲筒，融合「創意、探索、多元、啟發、趣味」的遊樂器材，能夠滿足不同年齡層學童的需求。


▲彰化縣長魏明谷主持「信義嬉遊記」為名的創意遊戲場啟用典禮，希望讓孩子們都可以從玩中學，從遊戲中開啟感官，訓練體能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

信義國中小校長曹建文指出，「信義嬉遊記」創意遊戲場由縣府補助200萬元，這個遊戲場最大的特色就是有別於一般傳統罐頭式的遊戲場，有幾項很重要的特色，第一是安全，並符合CNS的安全標準，第二是自然，它與在地樹林及動植物的生態融合在一起，讓小朋友可以親近生態。


▲彰化縣長魏明谷主持「信義嬉遊記」為名的創意遊戲場啟用典禮，希望讓孩子們都可以從玩中學，從遊戲中開啟感官，訓練體能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.05）

第三是休閒，遊戲場設有許多木製平台可讓大人、小孩在這裡乘涼，第四是知識性，每項遊具除了硬體方面的規劃之外，還能讓小朋友可以從遊戲中得到知識，第五是健康，因為它能讓孩子攀爬、捉迷藏等，可以訓練孩子肢體協調與統合能力，最後，遊戲場是有趣的，它讓小朋友享受遊戲的快感。

關鍵字信義嬉遊記罐頭式創意遊戲場訓練體能捉迷藏
漢光演習　今日金門登場讓學童能夠從遊戲中快樂學習

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