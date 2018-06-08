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娛樂

小女兒出生模樣嚇壞鍾麗緹　全都是這個原因

娛樂中心／綜合報導2018/06/08 14:33
▲張倫碩曾帶著考拉上親子節目《爸爸去哪兒4》。（圖／翻攝鍾麗緹微博, 2018.06.08）
▲張倫碩曾帶著考拉上親子節目《爸爸去哪兒4》。（圖／翻攝鍾麗緹微博, 2018.06.08）

港星鍾麗緹與大陸男星張倫碩2016年步入禮堂，在這之前鍾麗緹與兩任前夫共生下3個女兒，其中最小的女兒考拉（Cayla），曾和繼父張倫碩一同參與親子節目《爸爸去哪兒4》，可愛的考拉從此知名度大開，鍾麗緹近日卻在節目上爆料，所有女兒當中，考拉出生時的模樣是最醜的。 

▲▼鍾麗緹節目上爆料，考拉出生模樣很醜。（圖／翻攝《謝謝啦！崔大夫》微博, 2018.06.08）

鍾麗緹近日和老公一同上節目《謝謝啦！崔大夫》，主持人問鍾麗緹是否記得3個女兒出生時的模樣，鍾麗緹直言，「我覺得最醜的是小考拉」，鍾麗緹說出這句話後嚇壞眾人，小考拉在節目上總是甜美可愛，鍾麗緹解釋當初生考拉時，生產過程太順利，寶寶一下就滑出來，造成考拉肺部積水身體發紫，鍾麗緹接手抱考拉時，寶寶全身黑青她嚇一大跳，幸好積水抽出後考拉正常呼吸，皮膚也恢復成粉紅色。 


▲考拉是鍾麗緹最小的女兒。（圖／翻攝考拉微博, 2018.06.08）

參加《爸爸去哪兒4》時考拉才6歲，青澀可愛的模樣深得觀眾喜愛，近日鍾麗緹秀出考拉與張倫碩拍攝的雜誌照，今年8歲的考拉一下子長大許多，模樣也變成熟些，鍾麗緹寫下，「咱們家考拉長大了，你們兩個拍的好好啊，老公帥爆了。」 


▲考拉今年8歲，與《爸爸去哪兒4》的模樣相比成長許多。（圖／翻攝考拉微博, 2018.06.08）

關鍵字鍾麗緹考拉張倫碩
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