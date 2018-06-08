李佳薇大方認愛　已見過家長想在台北築巢

李佳薇今（8）日在台北舉辦《一樣的是》發片記者會，此張專輯由許多知名音樂人幫她打造，同門師兄小宇（宋念宇）現身會場站台，兩人有說有笑，李佳薇還甜言表示「最愛你們了。」

但其實今天發片記者會上，最大的嘉賓不止於此，在播放完媽媽祝福李佳薇發片順利的影片後，媽媽自己從後台走出來，給了李佳薇一個大驚喜，讓她又哭又笑，而後爸爸才緩緩走到台前，主持人黃子佼開起玩笑，說道：「那小宇今天白來了。」妙語逗樂現場媒體。

記者會上唱完〈叫快樂來找我〉後，李佳薇一開口竟滿是鼻音，她解釋：「我真的很多感觸，本來沒有想哭的，心情真的很感動，我要好好的感謝大家。」原來是看到父母後，心情仍然激動不已。