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娛樂

李佳薇大方認愛　已見過家長想在台北築巢

記者吳雨婕／台北報導2018/06/08 17:51
▲李佳薇認愛圈外男友。（圖／華納提供 , 2018.06.08）
▲李佳薇認愛圈外男友。（圖／華納提供 , 2018.06.08）

李佳薇今（8）日在台北舉辦《一樣的是》發片記者會，此張專輯由許多知名音樂人幫她打造，同門師兄小宇（宋念宇）現身會場站台，兩人有說有笑，李佳薇還甜言表示「最愛你們了。」

但其實今天發片記者會上，最大的嘉賓不止於此，在播放完媽媽祝福李佳薇發片順利的影片後，媽媽自己從後台走出來，給了李佳薇一個大驚喜，讓她又哭又笑，而後爸爸才緩緩走到台前，主持人黃子佼開起玩笑，說道：「那小宇今天白來了。」妙語逗樂現場媒體。

記者會上唱完〈叫快樂來找我〉後，李佳薇一開口竟滿是鼻音，她解釋：「我真的很多感觸，本來沒有想哭的，心情真的很感動，我要好好的感謝大家。」原來是看到父母後，心情仍然激動不已。


▲李佳薇（中）爸媽驚喜現身，讓李佳薇心情激動，感動落淚。（圖／華納提供 , 2018.06.08）

李佳薇先前在聽歌會上提到，現在有一個正在約會的對象，今天受訪時，被問到此事，她稱呼這位對象為L先生，現在正是交往中，正在互相了解的階段，是圈外人，認識已經一年多的時間，更加碼透露L先生在她生日時送上一大束花，她則是回贈對方一個擁抱。

這位L先生是透過朋友介紹的，是圈外人，雙方都已經見過家長，不過被問到何時會有結婚打算，李佳薇表示：「還沒當歌手之前設定28歲，但現在已經過了，反正爸媽沒有給我壓力所以也沒有那麼急。」

李佳薇來台灣發展多年，在新歌聽歌會上提及想要有個家，陸陸續續在台灣找房子，理想的地段是台北大安區、松山區附近，在看房過程中，最心儀的一幢在松山區，要價接近3000萬元，因為太貴而暫時作罷，但是以這個為目標努力中。

關鍵字李佳薇
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