影／小金門步槍模擬射擊　體驗戰爭情境

金門昔日是兩岸對峙廝殺最激烈的戰場，如今是兩岸交流的最前線，為了讓民眾體驗戰場上射擊經驗，小金門（列嶼）與中科院合作成立「后麟營區步槍模擬射擊館」。

坐落於后頭村的后麟營區原為軍方補給連和衛生連，在裁軍之後，軍方在 2015 年停止駐用，改由列嶼鄉公所接手管理，為了吸引觀光客體驗當年戰地風情，便編列預算向中科院採購步槍模擬射擊系統。

這套由中科院研發的射擊模擬系統，所使用的槍與國軍現役的 T91 步槍外型與重量都一樣，扣扳機時也會發出槍聲與後座力，甚至還會發生卡彈排除的狀況，彷彿跟操作真槍一樣。