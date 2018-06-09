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影／小金門步槍模擬射擊　體驗戰爭情境

記者呂烱昌／金門報導2018/06/09 09:00
▲金門列嶼后麟營區步槍模擬射擊館模擬射擊體驗。（圖／記者呂烱昌攝 )
▲金門列嶼后麟營區步槍模擬射擊館模擬射擊體驗。（圖／記者呂烱昌攝 )

金門昔日是兩岸對峙廝殺最激烈的戰場，如今是兩岸交流的最前線，為了讓民眾體驗戰場上射擊經驗，小金門（列嶼）與中科院合作成立「后麟營區步槍模擬射擊館」。

坐落於后頭村的后麟營區原為軍方補給連和衛生連，在裁軍之後，軍方在 2015 年停止駐用，改由列嶼鄉公所接手管理，為了吸引觀光客體驗當年戰地風情，便編列預算向中科院採購步槍模擬射擊系統。

這套由中科院研發的射擊模擬系統，所使用的槍與國軍現役的  T91 步槍外型與重量都一樣，扣扳機時也會發出槍聲與後座力，甚至還會發生卡彈排除的狀況，彷彿跟操作真槍一樣。

初步規劃縣民門票是 100 元，外地遊客是 300 元。根據金門縣府安排的旅遊套裝行程，包括讓參與者換穿迷彩服，並且拍攝軍裝定裝照，射擊科目包括 25 公尺靶場射擊 3 發、75 公尺靶場射擊 6 發，以及模擬敵軍登陸的「血戰灘頭堡」戰場模擬，每人可射擊 120 發子彈。最後還會製作一份成績單，讓體驗的遊客帶回家。


▲「后麟營區步槍模擬射擊館」的射擊模擬系統，與國軍現役的 T91 步槍外型與重量都一樣。（圖／記者呂烱昌攝 )


▲小金門（列嶼）與中科院合作成立「后麟營區步槍模擬射擊館」。（圖／記者呂烱昌攝 )

關鍵字金門國防兩岸步槍
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