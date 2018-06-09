世界海洋日 打造澎湖無塑美麗海灣

（中央社澎湖縣9日電）2018澎湖國際海灣年-世界海洋日活動，今天在澎湖登場，環保署長李應元以行動來呼應聯合國組織，一起努力打敗海洋塑膠垃圾污染，宣示無塑海洋的美麗海灣。

李應元表示，世界海洋日在全國有19縣市、800多艘環保船隊和300多位潛水人員同步進行塑膠海廢與海底覆等清除，籲請每一個人做一件事，讓海洋變得更美麗，除了是照顧自已、海洋也照顧著子子孫孫。

李應元說，澎湖這麼小，空氣這麼好，街道上看不到垃圾，比台北市還乾淨，非常感動，但海域的各種塑膠海廢等，隨著洋流與東北季風等漂流至海岸線或海底，預估在30年後，海底的塑膠瓶罐等會比魚多，海洋生物將受災受難，更危及人類的生活。