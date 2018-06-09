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中央社

世界海洋日 打造澎湖無塑美麗海灣

中央社2018/06/09 13:59
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社澎湖縣9日電）2018澎湖國際海灣年-世界海洋日活動，今天在澎湖登場，環保署長李應元以行動來呼應聯合國組織，一起努力打敗海洋塑膠垃圾污染，宣示無塑海洋的美麗海灣。

李應元表示，世界海洋日在全國有19縣市、800多艘環保船隊和300多位潛水人員同步進行塑膠海廢與海底覆等清除，籲請每一個人做一件事，讓海洋變得更美麗，除了是照顧自已、海洋也照顧著子子孫孫。

李應元說，澎湖這麼小，空氣這麼好，街道上看不到垃圾，比台北市還乾淨，非常感動，但海域的各種塑膠海廢等，隨著洋流與東北季風等漂流至海岸線或海底，預估在30年後，海底的塑膠瓶罐等會比魚多，海洋生物將受災受難，更危及人類的生活。

尤其，澎湖今年還將舉辦世界美麗海灣年會，環保署、海委會與漁業署等單位今年將投入新台幣1億餘元來進行海洋無塑與海底覆網等清除，讓澎湖海域更加潔淨。

澎湖縣長陳光復表示，澎湖群島海岸線長達370公里，受海潮洋流等影響，海岸線漂來各國的海廢塑膠等垃圾，去年淨灘的海漂垃圾4570噸、海岸線淨灘長達1860公里，淨灘工作隨時都在執行，維護海岸線乾淨。

澎湖國際海灣年-世界海洋日活動，今天在馬公鎖港紫微宮前廣場舉行，李應元與陳光復，以及海洋委員會海洋保育署長黃向文、漁業署主任秘書繆自昌、立委楊曜、副議長陳雙全等各界首長一起以行動合力拉起海底覆網，宣示無塑海洋的決心，並一一表揚環保艦隊與綠色採購績優業者等。

今天現場安排有海洋環境知識挑戰區、海廢改造魚尺手作、海底探索體驗、淨灘與全國繪畫展等，透過各種不同展示體驗，讓民眾親海、知海、愛海，了解海洋塑膠垃圾對海洋的危害，以行動維護澎湖最美麗海灣。(編輯:孫承武)1070609

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