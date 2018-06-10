女星屢次「醜化強國人」　大陸網友居然狂讚

日本女星長澤雅美主演的新劇《信用欺詐師JP》自開播以來贏得不錯口碑，日前甚至宣布將拍成電影搬上大銀幕，連大陸網友都特別開po討論，但萬萬想不到的是，她在劇中屢次醜化強國人，居然獲得大部分大陸網友的稱讚，甚至大讚她詮釋得淋漓盡致。
長澤雅美在《信用欺詐師JP》扮演職業騙子，因此每集行騙都會有不同的造型出現，其中更多次扮成強國人搞笑演出。譬如有一集，她扮成強國的俗氣大媽，在藝術品拍賣會上一擲千金，超醜的造型，就令許多觀眾莞爾；她甚至還假扮英文名字叫Maggie Lin的大陸女星「林曼玉」，指她為工作不惜出賣肉體，相當諷刺。
▲長澤雅美（中）演出《信用欺詐師JP》頗受好評。（劇照，2018.06.10）
至於最新一集，長澤雅美跟劇中拍檔東出昌大，又化身來自大陸的乒乓球好手，一個叫楊珊珊、一個叫張彬彬，更邀來18歲日本乒乓球好手平野美宇演出，結果身為中國國家隊的楊珊珊、張彬彬，最後竟慘敗給平野美宇，但儘管長澤雅美一次又一次在劇中醜化強國人，居然都沒有遭遇太大反彈。
大陸網友還開po討論，大讚長澤雅美演繹得淋漓盡致，有網友更表示「別說這會傷害中國人的感情，我們可沒那麼玻璃心，容易受到傷害。」也有網友表示「《信用詐欺師JP》雖然有點浮誇，但相當契合人心，讓人可以開心地欣賞這部日劇。」