影／造血幹細胞捐贈　志工宣導骨髓捐贈正確觀念

▲慈濟基金會在彰化和東國小舉辦「造血幹細胞捐贈驗血活動」，慈濟志工穿上宣導背心走入人群，以誠以情宣導骨髓捐贈的正確觀念，以及它的重要性。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

慈濟基金會10日上午在彰化和東國小舉辦「造血幹細胞捐贈驗血活動」，67位驗血名額早上即額滿，今年43歲的電視台記者陳廣瑞，為導正錯誤抽龍髓傷身的刻板觀念，今日出席驗血活動，以自身經驗，希望大眾注意身體健康之餘，不忘挽袖救人，踏實行善、活在當下。

「救人一命、無損己身」！慈濟志工穿上宣導背心走入人群，邀請18歲以上、未達46歲的社會大眾，發揮熱血精神，挽袖加入驗血建檔救人的行列，六月份全台驗血建檔活動，各場次約準備50至160支不等的血液建檔管，預計各場次滿額，將新增超過一千三百管的血液配對資料，關係到許多血液疾病患者們配對的機率。



▲電視台記者陳廣瑞今出席驗血活動，以自身經驗，希望大眾注意身體健康之餘，不忘挽袖救人。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

電視台記者陳廣瑞今天也特地前來參加建檔活動，他表示，從事新聞採訪工作已經有近20年之久，接觸到各式各樣有感人、有意外的新聞內容，在新聞的現場，慈濟志工在大家看不到的地方幫助許多人，所以很早之前自己也有想幫助人的想法。



▲慈濟基金會在彰化和東國小舉辦「造血幹細胞捐贈驗血活動」，慈濟志工穿上宣導背心走入人群，以誠以情宣導骨髓捐贈的正確觀念，以及它的重要性。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

陳廣瑞表示，去年彰化慈濟志工劉桂梅師姐，邀約至花蓮參訪靜思堂，了解慈濟國內外賑災的種種，更堅定了自己想盡自己一份力量的信念，尤其自己喜歡看醫療方面的資訊，「發現我們的醫療資源的不足，讓我們醫學院的學生很辛苦！所以我也決定簽大體捐贈，死了也能有所價值。」

陳廣瑞說，「對於慈濟的幹細胞驗血這個區塊，我也十分認同。因為有時候連親人都配對不到，而使生命堪慮，甚至消失如果能配對成功藉由陌生人找到幫助，讓生命得以延續，這也是一件很令人開心感動的好事！」



▲慈濟基金會在彰化和東國小舉辦「造血幹細胞捐贈驗血活動」，慈濟志工穿上宣導背心走入人群，以誠以情宣導骨髓捐贈的正確觀念，以及它的重要性。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.10）

慈濟基金會公傳志工劉桂梅則指出，盼讓每一位捐贈者之愛心，發揮最大良能，讓台灣的愛心生生不息。慈濟骨髓幹細胞中心於2018年5月完成第5千例骨髓捐贈，讓5000個生命帶著希望重生，自1993年成立至今，骨髓資料庫已累積超過42萬筆資料，搶救生命的足跡遍布全球31個國家。