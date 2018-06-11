郵局推自助24小時取件服務　提升快遞服務品質

隨著物聯網絡的發達，寄信或是寄包裹已經不是難事，中華郵政除了投入電子商務的領域外，現在更將小包裹服務加強力道，在全國各地布建智慧物流系統，花蓮玉里火車站也在今（11）日舉行啟用典禮，未來將投入更多元化及完善的服務。花蓮郵局慶祝首座i郵箱啟用，特地準備開箱禮，每只郵箱內備有一份禮物，凡第一次使用（寄件或取件均可）皆可獲得郵箱內之神秘禮物。

為順應科技時代電子商務蓬勃發展社會的新需求，中華郵政積極推動轉型，讓業務更加多元，物聯網的興起，帶動小包及包裹運遞需求，郵局在全國各地大專院校及火車站設立iBox（智慧取件箱），讓消費者又多了一項收送件的新選擇，

今天郵局特別在玉里火車站舉行啟用活動，象徵在鄉下也能夠輕鬆寄送或收取物件，也解決白天無人在家收件的麻煩事，i郵箱便提供民眾自助寄、取件自動化服務。目前已陸續在全國各地建置300餘座ｉ郵箱，預計今年底可達成千座的目標。

取件只要輸入手機號碼，接著再輸入簡訊密碼，即能開啟儲格取件。若要自助寄件的話則是刷讀郵件條碼，選取儲格後付費，接著置入郵件，收取執據即完成。不過，受限i郵箱之規格，儲格限重20公斤，最大尺寸為35*32公分長寬，最小為15*18公分長寬；另外也可經由電子證票(目前僅限悠遊卡)繳付郵資，6月30日前寄件並可享有八折郵資優惠。