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用湯匙喝珍奶10多年被罵翻　林靜儀po文解釋

生活中心／綜合報導2018/06/13 20:33
▲民進黨立委林靜儀在臉書 po 文，表示自己沒有說 10 多年來都用湯匙喝珍奶。（圖／翻攝自林靜儀臉書 , 2018.06.13）
▲民進黨立委林靜儀在臉書 po 文，表示自己沒有說 10 多年來都用湯匙喝珍奶。（圖／翻攝自林靜儀臉書 , 2018.06.13）

民進黨立委林靜儀在臉書 po 照，表示自己 10 多年來點熱珍奶時都是用湯匙喝的，力挺引發爭議的「限制塑膠吸管政策」，反遭網友留言打臉。林靜儀稍早再度發文表示，自己是指該店家的熱珍奶 10 多年來都提供湯匙，並非 10 多年來都用湯匙喝珍奶。

環保署日前預告限塑政策，將禁止業者提供塑膠吸管給內用顧客使用。網友好奇「喝珍奶沒吸管怎麼辦？」環保署官員則建議「用湯匙」。

民進黨立委林靜儀 13 日在臉書 po 出照片，表示自己 10 多年來在某知名珍珠奶茶店點熱珍奶時，送上來的一直都是杯子和湯匙，反問大家「用湯匙喝珍奶很離譜？」並說環保署的限塑政策，只是要店家將塑膠吸管換成金屬吸管或玻璃吸管給內用顧客使用，「就這樣，沒有天地要毀滅，沒有要滅絕你喝飲料的生活，只有請販賣的店家在內用飲料改不是塑膠的吸管而已。」文章一出卻引發網友爭相吐槽。

「發現原來不是大家都看內文呢」，林靜儀稍早再度發文，表示網友誤解了他的意思，「我說十多年來店家的熱珍奶是提供湯匙，怎麼會變成我十多年來用湯匙喝珍奶？」並在照片上加上圖說，指出未來要換成環保材質的，是內用時店家給的塑膠吸管。

對此，不少網友們留言酸「那是因為用吸管會燙傷吧」、「又誤會了，這個人真是容易被誤會呢」、「我以為熱的東西不要用吸管喝是常識」、「熱珍奶的湯匙是給妳攪拌用的，給吸管不怕塑化劑喔」、「這女人的智商能想到為什麼冰珍奶就不是給湯匙嗎？」但也有網友為林靜儀說話，「她的確只有說該店家內用熱珍奶用湯匙吃」、「看了下原文，確實是沒提到他用湯匙喝 10 幾年了，倒是很假掰的說自己有準備環保吸管」。

關鍵字林靜儀珍奶湯匙吸管限塑政策
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