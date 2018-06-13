用湯匙喝珍奶10多年被罵翻　林靜儀po文解釋

民進黨立委林靜儀在臉書 po 照，表示自己 10 多年來點熱珍奶時都是用湯匙喝的，力挺引發爭議的「限制塑膠吸管政策」，反遭網友留言打臉。林靜儀稍早再度發文表示，自己是指該店家的熱珍奶 10 多年來都提供湯匙，並非 10 多年來都用湯匙喝珍奶。

環保署日前預告限塑政策，將禁止業者提供塑膠吸管給內用顧客使用。網友好奇「喝珍奶沒吸管怎麼辦？」環保署官員則建議「用湯匙」。

民進黨立委林靜儀 13 日在臉書 po 出照片，表示自己 10 多年來在某知名珍珠奶茶店點熱珍奶時，送上來的一直都是杯子和湯匙，反問大家「用湯匙喝珍奶很離譜？」並說環保署的限塑政策，只是要店家將塑膠吸管換成金屬吸管或玻璃吸管給內用顧客使用，「就這樣，沒有天地要毀滅，沒有要滅絕你喝飲料的生活，只有請販賣的店家在內用飲料改不是塑膠的吸管而已。」文章一出卻引發網友爭相吐槽。