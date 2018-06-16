每天都想要！地方媽媽撞到頭　「性慾暴漲」狂約砲

英國一名育有 7 歲兒子的母親妮姬（ Nikki Pegram ）， 4 年前發生一場意外撞到頭部導致喪失記憶，此外她「性」情轉變，每天都透過交友軟體和陌生男子約砲，滿足其慾望，丈夫無奈與她離婚。妮姬最後和一名砲友變成「開放式關係」情侶，她表示十分享受如此刺激的新生活。

根據英國《鏡報》報導，妮姬與丈夫婚後育有 1 子， 2014 年間因為一場意外，她的頭部撞到金屬管重傷，留下嚴重的後遺症。妮姬被診斷出罹患「順行性遺忘症」（ anterograde amnesia ），不僅喪失記憶，更出現了罕見的副作用，強烈想要和他人發生性關係。此後妮姬每天都透過手機交友軟體和不同男性約砲，並和丈夫結束了婚姻關係，獨自扶養 7 歲的兒子。