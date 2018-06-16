每天都想要！地方媽媽撞到頭　「性慾暴漲」狂約砲

英國一名育有 7 歲兒子的母親妮姬（ Nikki Pegram ）， 4 年前發生一場意外撞到頭部導致喪失記憶，此外她「性」情轉變，每天都透過交友軟體和陌生男子約砲，滿足其慾望，丈夫無奈與她離婚。妮姬最後和一名砲友變成「開放式關係」情侶，她表示十分享受如此刺激的新生活。
根據英國《鏡報》報導，妮姬與丈夫婚後育有 1 子， 2014 年間因為一場意外，她的頭部撞到金屬管重傷，留下嚴重的後遺症。妮姬被診斷出罹患「順行性遺忘症」（ anterograde amnesia ），不僅喪失記憶，更出現了罕見的副作用，強烈想要和他人發生性關係。此後妮姬每天都透過手機交友軟體和不同男性約砲，並和丈夫結束了婚姻關係，獨自扶養 7 歲的兒子。
妮姬表示，她沈浸在全新的生活中，且說「我重新調整自己對於性和愛的態度，得到更多機會享受更刺激的生活」。 2016 年時，她透過交友軟體認識了馬克（ Marc Gausden ），兩人一周上床 3 至 4 次，最後更從砲友關係變成情侶。儘管有了馬克，妮姬仍克制不住想要約砲的慾望，並向馬克坦白，兩人達成共識作為「開方式關係」情侶。
妮姬和馬克在尋找不同的性伴侶前都會告知對方，讓彼此了解對方行蹤，妮姬把前男友當成「外遇對象」，對方並不在意這樣的關係；馬克則偏好一夜情，開放的關係絲毫不影響兩人堅貞的愛情。
▲妮姬在意外中頭部撞到金屬管的傷痕。（圖／翻攝自鏡報）