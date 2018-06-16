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嘉義縣長獎在縣長官邸頒發　學生雀躍新奇

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/06/16 15:48
▲嘉義縣106學年畢業學生「縣長獎」在縣長官邸，由張花冠縣長親自頒發。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.06.16)
▲嘉義縣106學年畢業學生「縣長獎」在縣長官邸，由張花冠縣長親自頒發。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.06.16)

台灣六月鳯凰花開，各級學校分別辦理應屆學生的畢業典禮，獲頒「縣長獎」都是畢業班學業成績表現最優的學生。因為學校多，畢業季的時間有限，各校辦理畢業典禮的時間可能撞期，且縣長只有一位，無法親自的為所有的獲獎學生頒發，嘉義縣政府別出新裁的邀請各級學校應屆畢業生，運用假日時間，由師長、家長陪同到縣長官邸由張花冠縣長親自一一合照、頒發「縣長獎」。

嘉義縣政府表示，嘉義縣106學年度國中小、高中、補校、進修部和幼兒園共有11908位畢業生，其中399名以優異成績畢業，經評鑑獲頒「縣長獎」，16日上午在教育處安排下，來到官邸接受張花冠表揚。

今(16)日上午，399位獲獎同學在師長、家長陪同，齊聚創新學院後，再分批魚貫的走進小花縣長官邸，有興奮，有期待，也有東張西望的探索、觀望，雖然官邸仍有些許叢生雜草，仍然掩不住學生們對官邸的新奇心情。

受獎學生來自全縣各地區，山區茶山國小鄒族的林以琳和就讀附幼的妹妹林以撒，雙雙獲得縣長獎；來吉國小身高177公分的鄒族亞摩亞．阿古雅那，身著獸皮製成的傳統服飾，頭戴插有老鷹羽毛的皮帽接受表揚。

過溝國小蔡晟郁，母親是越南籍，十分懂事幫忙家務，對畫畫很有興趣，也很有藝術天份，曾榮獲嘉義縣106年度生命教育四格漫畫比賽國小高年級組第二名、嘉義縣106年度221世界母語日藝文創作比賽海報設計類國小高年級組優選第二名、梅嶺美術文教基金會第四屆繪畫比賽高年級組第三名及第十屆路得盃美術比賽中高年級組優等成績，長大後希望朝藝術方面前進，當一名設計師。

受到少子化影響，班級及學生人數逐年下降，嘉義縣今年國小畢業生個位數的有39校，占全縣122所國小的32%，光華及十字國小各只有一位畢業生，中林、龍山及仁和各有二位畢業生。

光華國小唯一的畢業生黃元右，是學校螢火蟲季招牌解說員，直笛、繪畫、科展、攝影、寫作、閩南語、數位說故事、籃球、足球、扯鈴、舞獅和烏克麗麗樣樣都行，被譽為最閃亮的「光華之星」。


▲獲「縣長獎」學生與師長在縣長官邸，由張花冠縣長親自合照、頒發。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.06.16)

 

 

 

關鍵字縣長獎張花冠縣長官邸光華之星鄒族
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