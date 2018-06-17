影片曝光！莫斯科計程車衝撞人群8傷　世足球迷也遭殃

▲當地時間本月 16 日下午，莫斯科市中心街頭卻驚傳有計程車衝撞人群的事故。（圖／翻攝自路透社 , 2018.6.17）

目前俄羅斯正舉辦世界盃足球賽，來自各國的球迷紛紛湧入首都莫斯科，不過在當地時間本月 16 日下午，莫斯科市中心街頭卻驚傳有計程車衝撞人群的事故，一共造成 8 人受傷，其中包括了 2 名前來觀看世足賽的墨西哥女球迷。



▲當地時間本月 16 日下午，莫斯科市中心街頭卻驚傳有計程車衝撞人群的事故。（圖／翻攝自路透社 , 2018.6.17）

綜合外國媒體報導，當地時間本月 16 日下午，一輛計程車突然在莫斯科紅場附近加速，並暴衝向行人道，當場有多名路人被撞上車子的引擎蓋，最後造成 8 人受傷；其中有 2 名是特地來莫斯科觀看世足賽的墨西哥女球迷，還有 1 人傷勢特別嚴重，送醫急救。



▲一輛計程車突然在莫斯科紅場附近加速，並暴衝向行人道。（圖／翻攝自路透社 , 2018.6.17）



▲一輛計程車突然在莫斯科紅場附近加速，並暴衝向行人道。（圖／翻攝自路透社 , 2018.6.17）

根據當地警方證實，肇事的 28 歲司機烏魯（Analbek uulu）持有吉爾吉斯的駕照，他在肇事後下車，立即高喊：「不是我！」堅稱自己並非故意撞人；不過事後有消息指出，他可能涉嫌酒駕或疲勞駕駛，目前當地警方正全力調查、釐清原因。



▲28 歲司機烏魯（Analbek uulu）在肇事後下車，立即高喊：「不是我！」（圖／翻攝自美聯社 , 2018.6.17）



▲肇事的 28 歲司機烏魯（Analbek uulu）持有吉爾吉斯的駕照。（圖／翻攝自推特 , 2018.6.17）

由於莫斯科當地正值世足賽舉辦期間，而日前美國國務院也特別提到，恐怖組織可能正在密謀攻擊行動，因此俄羅斯當局對於維安工作不敢大意；此外，不幸遭殃的 2 名墨西哥女子，是特別前來觀戰、加油的球迷，墨西哥駐莫斯科大使館則表示，她們受到驚嚇與輕傷，不過並無大礙。