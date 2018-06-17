影／18位當紅明星大合唱祝賀生日　歐陽娜娜感動飆淚

在這支「樹洞」MV中，充滿了跟娜娜合作過的前輩和好友，甚至頭一個獻唱的就是大陸戲劇當家天后楊冪，連黃曉明、成龍、彭于晏、羅志祥、陳學冬、郭敬明這些大名鼎鼎的大咖都來「湊一嘴」，難怪歐陽娜娜要感動到哭，還直說「愛你們！」

歐陽娜娜6月15日過18歲生日，不僅出了一首親口唱的成人曲「樹洞」，還獲得眾多明星好友的大合唱影片祝福，大家精心爲她錄製的「樹洞」MV，讓歐陽娜娜感動到飆淚，並表示：「覺得自己真的是最幸福的女孩了⋯⋯謝謝所有前輩，好朋友，家人！」

「樹洞」的歌詞悄悄吐露了娜娜成長的煩惱和美夢，將她這幾年來的作品和心境巧妙融入，一句「多想做你一個小樹洞，靜靜的傾聽你的祕密開花結果」，就能感受到歌詞意境的溫暖及貼心。

「樹洞」歌詞如下〜〜

多想擁有 一個小樹洞 悄悄的吐露 成長的煩惱和美夢 光吃不長肉 側抱著枕頭睡個夠 不聞枝頭 有誰在笑諷 可否借我 一個小樹洞 來安放 無人察覺的悸動 青春半熟 還能愛好久好久 無論過客或是朋友

還來不及叛逆 就已經長大 多遺憾 還沒 誕生就被偶像 十年竟不覺走完 還來不及遇上 被愛的一半 不圓滿 再傷的傷 無非也就是這樣 敵不過我天生 善良 可否借我 一個小樹洞 來安放 無人察覺的悸動 青春半熟 還能愛好久好久 無論過客或是朋友

還來不及叛逆 就已經長大 多遺憾 還沒 誕生就被偶像 十年竟不覺走完 還來不及練習 半熟的樂章 不心安 破風乘浪 無非也就是這樣 敵不過我天生 善良 還來不及叛逆 就已經長大 多勇敢

期盼 和你每個晚安 下個十年再作伴 還來不及告別 這一秒時光 不孤單 黑夜漫漫 無非也就是這樣 敵不過清晨的 陽光 多想做你 一個小樹洞 靜靜的傾聽 你的祕密開花結果 光吃不長肉 側抱著枕頭睡個夠 只聞樹下 琴聲悠悠