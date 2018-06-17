蔡其昌、林佳龍同讚　大甲客家庄旅遊新祕境

為推動客家文化及產業環境營造，立法院副院長蔡其昌去年向客委會爭取1000萬經費，打造大甲孟春客庄聚落至日南驛站改造工程，今(17)日正式啟用，台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、客委會副主委范佐銘共同剪綵。蔡其昌表示，從日南火車站至慈德宮老街，沿路完整保存客庄常民生活記憶，同時串聯起大甲西北地區景點，成為大安溪以北新的旅遊祕境，成功打造大甲客庄慢活空間。

林佳龍表示，此區域在台中市早期開發時，是海線地區重要客庄聚落，富含歷史文化，日南車站更是市定古蹟，環境改造完成加上周邊有i-Bike自行車出租站，公車也越來越方便，整體串聯為鐵道觀光路線。此外，鄰近還有正在興建中的松柏漁港，歡迎大家來半日遊，有得玩又有吃，也能更深入了解海線客家文化，很高興今日以「辦喜事」的心情來迎接，感謝各界共同努力，期待區域蓬勃發展。

林佳龍說，文化就是一個城市的靈魂，台中海線發展大家有目共睹，十分感謝地方民代協助推建市政府各項建設，日南車站是海線珍貴的地方文化資產，未來透過台中山手線的鐵路將山海城市連結，這個地方絕對能被更多人看見。



▲大甲溪北地區地方特色文化展現，台中市新亮點（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.17)

蔡其昌說，日南火車站周邊環境，地方鄉親最了解，這裡以前破破爛爛、荒煙漫草，多年來透過地方鄉親、社區環保志工隊等單位與我們一起通力合作，向中央不斷爭取預算，從日南火車站站體改善到周邊環境整理一直到今天客庄聚落重現。「我們花了八年的時間，一共從中央爭取近八千萬預算，今天總算有一個初步的規模，而這只是一個中繼站，未來我們會持續努力推動各項文化建設，讓溪北地區透過地方特色文化展現，成為台中市新亮點。」

蔡其昌表示，日南長期有著一群擔任他分身的好夥伴，協助關心日南地區大小事，共同爭取包括日南驛站、松柏港漁獲中心、重現客庄聚落、自來水普及率提升及大安溪堤防整修等，不斷提升地方公共建設品質，一定能讓更多人細細品味這個海線客家庄。

大甲孟春客庄聚落至日南驛站改造計畫，全長約1公里，從市定古蹟「日南火車站」至「日南慈德宮」，沿途穿越火車糧倉建築群、常民生活聚落及九張犁水圳，周邊環境經綠美化改造，不僅提升在地民眾生活品質，也將鐵道文化及常民生活順利結合在一起。沿線懷舊風情的街道，可深刻感受農村盛時的美景，還有火車站早期遺留下的糧倉建築，路過常民聚落中緊鄰鐵道的水圳，更可近距離體驗火車行經而過的景色，充滿無比的興奮與震撼，未來來訪民眾及旅客，可細細探尋大甲溪北地區客家移民的歷史軌跡，同時帶動日南火車站到慈德宮之間的聚落繁榮及人潮，可謂一舉數得。