占人行道賣西瓜背後故事有洋蔥　網：用新台幣消滅

一名網友在臉書「宜蘭知識+ 」 PO 文「公寓大廈門口的人行道上突然出現一整排堆滿滿的大西瓜，連公車站牌都被占據了⋯⋯這是什麼情形啊？哈哈，聽說住戶反應相當傻眼…」。

宜蘭羅東南門路的人行道近日被一整排滿滿的西瓜占據，不知情的民眾不滿造成行人不便，但其實背後有一段感人故事，原來賣西瓜的是一對鄭姓兄弟， 21 歲的哥哥行動不方便，坐在輪椅上，弟弟則只有 12 歲，得幫忙賣西瓜負擔家計，讓許多瞭解鄭姓兄弟苦衷的網友疾呼幫忙買西瓜，讓兄弟倆能早日休息。

販賣西瓜的是一對兄弟，哥哥因為車禍造成下半身行動不便，原本西瓜都會放在卡車上賣，因上周花蓮連日大雨，卡車被父親開回花蓮載西瓜，才會將這批西瓜放置在人行道上。兩兄弟不論颳風、下雨都照常販賣；怕西瓜遭竊，晚上就睡在車上，盥洗等日常所需則在附近的便利商店解決。

網友則紛紛留言要多多幫助他們「因為下雨會影響西瓜甜度，應該是提早採收，不會壞拉，很便宜，趕快幫忙消滅」、「老闆癱瘓的大兒子在顧，不要為難辛苦人了」、「真的不是圖方便，而是這一季西瓜大出，沒礙到你多留情，載瓜很辛苦」。

不過，也有些網友認為占用人行道賣西瓜確實不妥「已經擺好久了，當時看到也超傻眼」、「之前看到是在車上，這兩周看到便在地上」。



▲網友們呼籲趕快幫忙買西瓜。（圖／翻攝自宜蘭知識+）