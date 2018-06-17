Lamigo桃猿隊上半季封王 應猿夥伴多重優惠

◎Lamigo會館

凡於11月15日前加入年卡會員，免費招待台北信義會館最激賞5980元10人桌宴一桌，讓10 號隊友互邀吃大餐、慶祝勝利！

◎Lamigo百貨公司櫃同慶季冠軍

Lamigo桃猿隊百貨專櫃大江購物中心、新光三越A11四樓、高雄草衙道以及環球購物中心板橋店於6月23日(六)至6月24日(日)止購買服飾商品(2018動紫系列、配件類、季冠軍商品除外)享單件七九折、三件六九折優惠，五件五九折優惠，金銀狀猿卡友憑卡消費滿6000再折現金600。購物網、PC HOME全品項七折免運(會員不另折扣)，Lamigo Outlet Store服飾單件三折起！

◎全家便利商店：

「全家」歡慶Lamigo桃猿上半季封王，即日起至6 月25日，全家行動購網站封王慶專區商品五折優惠，至全家店鋪及全家行動購單筆消費滿100元即可抽Lamigo假日黑球衣。6月23日至6 月25日至全家全台店鋪Let's Caf'’e大美式或唐寧果茶系列買一送一，哈根達斯迷你杯任兩件149元，指定飲料、冰品、啤酒(依全家公告為準)全家點數三倍送！

◎Under Armour：

官方指定裝備合作夥伴--來自美國的Under Armour歡慶Lamigo季冠軍優勝，即日起至6月25日(一)止。凡在UA全台門市、百貨專櫃或經銷通路購買指定服飾配件即享有一件八折、三件七折、五件以上六折優惠，折滿7000元現折700元。鞋款優惠滿兩雙以上五折(拖鞋除外)！

◎鮮乳坊

同賀Lamigo獲得上半季冠軍，即日起至6/22，凡於鮮乳坊官網下單滿1500元，並於備註打上「賀Lamigo獲得季冠軍」，即贈送鮮乳坊獨家設計款保冷袋一個（市值449元）。

◎古華花園飯店：

歡慶Lamigo桃猿勇奪中華職棒29年上半季冠軍，古華花園飯店即日起至2018年8月31日，憑全猿主場上半季門票，可享「住房免費升等」、「繽紛西餐廳假日1+1」、「泰超值 吃到飽」優惠，還有「粉絲好讚」活動，慶祝Lamigo封王！

1. 住房免費升等：入住尊寵住房專案(不含早餐)，可享行政客房免費升等至豪華客房，優惠價NT$2,999(原價NT$8,580 / 3.5折起)。

2. 繽紛西餐廳假日1+1：繽紛西餐廳享假日『西式自助下午茶』兩人同行一人免費(每張門票限定雙人優惠/搭配現金結帳/兒童半價收費，恕不享有此優惠折扣)。

3. 泰超值 吃到飽：古華薈泰式料理暨酒吧享「泰超值 吃到飽」平日餐費9折優惠、「泰式午餐單點菜單」享平日七五折優惠。

◎壢新醫院：

憑Lamigo桃猿隊主場Fami預售票或門票(不含兌換券)至壢新醫院可享院內各門市優惠，優惠詳情請洽：



◎康福搬家：

慶季冠軍，即日起至7月15日止至現場買紙箱材料並打卡成為康福搬家臉書粉絲者，紙箱買五送一，買十送二（贈送紙箱可任選大小）。

搬家費用九折優惠，長途九五折，詳情請洽康福搬家官網。

◎飛跑FLEX POWER：

即日起至6月22日止，「飛跑健康世界」全系列商品可享九折優惠並加贈飛跑野餐墊乙只(僅適用於飛跑官網。飛跑官網結帳時請輸入折扣碼2P27TG



◎光隆海洋生技

6月20日起至6月30日止，Lamigo海洋深層水系列買一送一。全聯通路D618運動飲料第二瓶五折。

(以上所有店家優惠內容以店內或其官方網站、FB實際公布，各品牌皆保有活動辦法變更及解釋之權利)



▲Lamigo上半季封王。（圖／吳政紘攝）