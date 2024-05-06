真人版馴鹿寶貝？植栽帥老闆遭女客跟騷3年 發文求助網友全嚇壞
真人版《馴鹿寶貝》？台南一名經營園藝店的帥哥老闆Tommy，在臉書上擁有超過5萬粉絲，但他卻於近日發布「不自殺聲明」，以及一段33秒的監視器影片，控訴遭一名傅姓女客人，3年來以電話、跟蹤不斷騷擾，甚至跑到他家來按門鈴，讓他實在不堪其擾，即使報警提告都沒用，因此決定上網請求專業人士幫忙。
記者林盈君／綜合報導
據了解，年近40歲的Tommy外型帥氣有型，常透過臉書直播競標販賣植物，本月3日凌晨，他透過粉絲團發布「不自殺聲明」，並公布一段33秒監視器影片，他坦言「無法再承受下去了」，因3年前名女客人跟他買植栽，卻不間斷地持續騷擾，讓他的生活極為困擾。他指出，與該名女客人無私交，對方卻每天傳訊息騷擾，或是一天打上百通電話，直播也來電干擾。
Tommy更控訴，甚至新辦門號也馬上被入侵，發送各種簡訊，就連個人網路銀行也被鎖住，遭女客人轉帳備註留言，他也曾試著更改手機密碼，但iPhone都被控制。更離譜的是，多年來他報警提告、打官司，但該名女客人依舊不罷手，最近甚至跑到他家門口，叫外送按門鈴，更寫信威脅「是想再拖3年，還是有收不完的外送，或我親自去，你想這樣嗎？」直接貼在他家門口，讓他直呼受夠了，因此上網懇求專業人士幫忙。
網友見到這樣恐怖的情況，紛紛直呼「現實版的《馴鹿寶貝》嗎？嚇歪」，也表示「太誇張了吧！幾年前的事，竟然還持續騷擾」、「幾年前直播就聽你說過，沒想到居然到現在，真恐怖」。對此警方表示，Tommy於3日下午向警局報案，並檢具傅女寄送的多封信件等證物，經家防官審酌，認涉有跟蹤騷擾防制法之不當追求情事，已依該法受理並通報，目前由家防官另行通知相對人到案說明。
※【NOWnews 今日新聞
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