NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
社會總覽今日法網社會萬象
即時跑馬燈大阪強震　謝長廷回報台灣僑民狀況殘殺17主播！竟是先捅兩刀再勒死凱擘大寬頻500M只要$799
社會

殘殺17女主播亡！竟是先捅兩刀再從背後「勒死」她

社會中心／綜合報導2018/06/18 10:09
▲凶手廖男持水果刀刺殺前女友致死，竟是先捅兩刀再從背後「勒死」她。（圖／翻攝自臉書）
▲凶手廖男持水果刀刺殺前女友致死，竟是先捅兩刀再從背後「勒死」她。（圖／翻攝自臉書）

恐怖情殺！日前 17 直播主邱喬琪因不願與前男友廖晏霆重修舊好，竟遭廖男持刀刺殺當場慘死。事後，廖男辯稱兩人在拉扯中不小心刺到，矢口否認犯行，但檢警解剖邱女遺體發現，邱女身上的傷痕是先被刀殺後，再從背後被勒死，絕非廖男所說的「不小心刺到，無意殺害」，而當警檢拿邱女慘死照供他確認，他卻嚇得不敢看。

據了解， 27 歲的廖晏霆與 26 歲的邱喬琪為高中同學，兩人交往 3 、 4 年後，邱女認為個性不合因而提分手，但廖男不甘分手不斷糾纏，多次要求邱女復合遭拒，萌生殺害意圖。 5 月 28 日晚間 6 時許，廖男持水果刀、童軍繩與遺書等物品到邱女住處大樓埋伏，趁邱女外出打開門就立刻闖入，兩人在爭執中邱女遭刺傷，住在邱女對面的陳女聽見邱女使命尖叫立刻報警，怎料警方到場後，邱女早已臥倒在血泊中慘死。

檢方為了確定解剖結果，日前提訊被收押的廖男，廖男仍堅稱「原本是想自殺給她看，卻在拉扯中不小心刺傷，只是想要拉住她。」而當檢警拿出邱女慘死照供廖男確認，他卻嚇得連看都不敢看，直說「我不想看」。

警方認為，廖男雖堅稱是不小心刺死女友，若兩人爭執應該是面對面，但邱女致命傷卻是在背部，且還有 2 處刺到肺臟的刀傷，因此研判廖男的行凶手法凶殘，很有可能是先從後方捅 2 刀，再從她背後用手勒住脖子置她於死地。

關鍵字17主播邱喬琪廖晏霆刺殺水果刀勒死
台南驚傳通緝犯奪警槍逃逸　圍捕中

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan