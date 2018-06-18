殘殺17女主播亡！竟是先捅兩刀再從背後「勒死」她

恐怖情殺！日前 17 直播主邱喬琪因不願與前男友廖晏霆重修舊好，竟遭廖男持刀刺殺當場慘死。事後，廖男辯稱兩人在拉扯中不小心刺到，矢口否認犯行，但檢警解剖邱女遺體發現，邱女身上的傷痕是先被刀殺後，再從背後被勒死，絕非廖男所說的「不小心刺到，無意殺害」，而當警檢拿邱女慘死照供他確認，他卻嚇得不敢看。
據了解， 27 歲的廖晏霆與 26 歲的邱喬琪為高中同學，兩人交往 3 、 4 年後，邱女認為個性不合因而提分手，但廖男不甘分手不斷糾纏，多次要求邱女復合遭拒，萌生殺害意圖。 5 月 28 日晚間 6 時許，廖男持水果刀、童軍繩與遺書等物品到邱女住處大樓埋伏，趁邱女外出打開門就立刻闖入，兩人在爭執中邱女遭刺傷，住在邱女對面的陳女聽見邱女使命尖叫立刻報警，怎料警方到場後，邱女早已臥倒在血泊中慘死。
檢方為了確定解剖結果，日前提訊被收押的廖男，廖男仍堅稱「原本是想自殺給她看，卻在拉扯中不小心刺傷，只是想要拉住她。」而當檢警拿出邱女慘死照供廖男確認，他卻嚇得連看都不敢看，直說「我不想看」。
警方認為，廖男雖堅稱是不小心刺死女友，若兩人爭執應該是面對面，但邱女致命傷卻是在背部，且還有 2 處刺到肺臟的刀傷，因此研判廖男的行凶手法凶殘，很有可能是先從後方捅 2 刀，再從她背後用手勒住脖子置她於死地。