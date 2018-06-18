殘殺17女主播亡！竟是先捅兩刀再從背後「勒死」她

恐怖情殺！日前 17 直播主邱喬琪因不願與前男友廖晏霆重修舊好，竟遭廖男持刀刺殺當場慘死。事後，廖男辯稱兩人在拉扯中不小心刺到，矢口否認犯行，但檢警解剖邱女遺體發現，邱女身上的傷痕是先被刀殺後，再從背後被勒死，絕非廖男所說的「不小心刺到，無意殺害」，而當警檢拿邱女慘死照供他確認，他卻嚇得不敢看。



據了解， 27 歲的廖晏霆與 26 歲的邱喬琪為高中同學，兩人交往 3 、 4 年後，邱女認為個性不合因而提分手，但廖男不甘分手不斷糾纏，多次要求邱女復合遭拒，萌生殺害意圖。 5 月 28 日晚間 6 時許，廖男持水果刀、童軍繩與遺書等物品到邱女住處大樓埋伏，趁邱女外出打開門就立刻闖入，兩人在爭執中邱女遭刺傷，住在邱女對面的陳女聽見邱女使命尖叫立刻報警，怎料警方到場後，邱女早已臥倒在血泊中慘死。