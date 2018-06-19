嚴立婷「被通知不用再錄影」　電視台證實由巴鈺取代

嚴立婷與曾國城搭檔主持《一袋女王》三年多，日前她懷孕，為了安胎向節目請假，並於今年二月生下愛女Tammy，至今才回歸一個多月，今（19）日在臉書透露：「前幾天忽然接到電話通知，以後不需要再回去錄影。」對此，衛視中文台也證實，以後改由曾國城與巴鈺搭檔主持，並謝謝嚴立婷的付出。
嚴立婷在臉書透露，在接到不用再錄影的通知後，沈澱幾天，「回想這三年的點滴，每一集我都盡心盡力地做好我這角色該做的事，縱使收視率有高有低，表現仍有再精進與進步的空間，但我始終珍惜及努力做好每一次的錄影工作，我想我是無愧於心的！」
▲《一袋女王》由巴鈺、曾國城主持。（圖／翻攝自臉書，2018.06.19）
嚴立婷坦言，雖然離開節目非她所願，但上天給了最珍貴的禮物，也就是她的女兒，她也保持正能量想著，「如果這樣想的話，我覺得值得！」衛視中文台則表示，十分感謝嚴立婷多年來對於《一袋女王》的付出與表現，然而製作節目方面，衛視中文台始終秉持求新求變，在考量改版規劃及節目穩定度之下，目前將會以曾國城及巴鈺搭檔主持《一袋女王》，期望能為觀眾帶來更好的節目內容，也再次謝謝嚴立婷完成《一袋女王》階段性任務。
▲嚴立婷臉書全文。（圖／翻攝自臉書，2018.06.19）