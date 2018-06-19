嚴立婷「被通知不用再錄影」　電視台證實由巴鈺取代

嚴立婷與曾國城搭檔主持《一袋女王》三年多，日前她懷孕，為了安胎向節目請假，並於今年二月生下愛女Tammy，至今才回歸一個多月，今（19）日在臉書透露：「前幾天忽然接到電話通知，以後不需要再回去錄影。」對此，衛視中文台也證實，以後改由曾國城與巴鈺搭檔主持，並謝謝嚴立婷的付出。

嚴立婷在臉書透露，在接到不用再錄影的通知後，沈澱幾天，「回想這三年的點滴，每一集我都盡心盡力地做好我這角色該做的事，縱使收視率有高有低，表現仍有再精進與進步的空間，但我始終珍惜及努力做好每一次的錄影工作，我想我是無愧於心的！」