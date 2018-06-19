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娛樂

老蕭主持金曲開放讓大家罵　骨裂痛到想「喀擦」

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/06/19 15:25
▲蕭敬騰新專輯《欲望反光》，6月22日正式發行。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.19）
▲蕭敬騰新專輯《欲望反光》，6月22日正式發行。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.19）

「金曲歌王」蕭敬騰2018年全新專輯《欲望反光》將於6月22日正式發行。今（19）日蕭敬騰舉辦發片記者會，請來好友曾國城主持笑料百出，這次蕭敬騰拿下金曲主持棒，讓曾國城有點吃味在台上問他：「你這樣子，我們怎麼辦？」蕭敬騰謙虛回應：「我這輩子不會再碰了！只有這一次。」曾國城聽到這番回答，鬆了一口氣。


▲曾國城主持蕭敬騰發片記者會，兩人在台上說說笑笑。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.19）

雖然是新專輯發片記者會，但是大家話題仍圍繞在金曲主持，原本活潑的蕭敬騰面對金曲主持話題，幾度語塞讓場面好尷尬。大家不斷追問蕭敬騰主持的橋段，但他卻三緘其口完全不透露，只說：「就在準備中。」而往年的金曲主持人常因時間掌控不佳，或其他原因遭觀眾批評，對此蕭敬騰看得很開，「我決定就讓大家罵了！就讓大家修理。」為了不影響心情，蕭敬騰也不會去看負評留言，他希望快點把典禮主持完，想要好好的去打球運動。


▲唱片公司送上「千手老蕭」象徵他十項全能、多才多藝。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.19）

蕭敬騰日前因為打球傷到小拇指造成骨裂，疼痛難耐的他趕去醫院施打消炎麻藥處理，因傷而一個多月沒打球運動，讓他有點技癢，他也因為這次受傷才發現，生活當中很多時候都會用到小拇指，痛到他消極想著：「乾脆把小拇指剪掉算了」。

關鍵字蕭敬騰金曲獎金曲主持曾國城
嚴立婷丟主持棒　電視台證實了曾是最萌女優　現在居然長這樣

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