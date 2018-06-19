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台南國際芒果節　連續5個週末登場

記者黃文博／台南報導2018/06/19 15:59
▲台南市長李孟諺邀請全國民眾前來品嚐台南夏日紅寶石。 （圖／記者黃文博攝，2018.06.19
▲台南市長李孟諺邀請全國民眾前來品嚐台南夏日紅寶石。 （圖／記者黃文博攝，2018.06.19

「2018台灣芒果季-台南國際芒果節」即將於6月23日至7月21日連續五週的週六、日，於走馬瀨農場、玉井、南化、大內、楠西及左鎮接力展開芒果節活動，台南市長李孟諺今（19）日表示，愛文芒果是台南的夏日紅寶石，歡迎全國民眾到台南品嚐芒果的幸福好滋味。

李孟諺表示，台南芒果產量約佔全國51％，是全國最多，品質也是全國最佳；今年成功邀請加拿大、日本、韓國、中國大陸、香港、澳門等6個國家地區15家買主來台洽談，採購商機逾1116萬美元，大大提升芒果外銷產值；而芒果的年產值不僅高達35億新臺幣，位居台南各項農產品之冠，同時也帶動餐飲、旅宿業的蓬勃發展。

農業局表示，芒果節活動自6月23日起，至7月21日連續五週，各產區活動多元豐富，週週精采可期；特別媒合雄獅、康福、翔麟及金建等旅遊業者規劃4條芒果輕旅行路線，讓遊客深入產地品嘗芒果冰及體驗芒果乾烘焙、採果等活動。

而知名飯店及餐廳阿勇師、台南大飯店、阿霞飯店、桂田酒店、福樓、走馬瀨農場草原餐廳及蘭花會館、奇美食品等業者於「芒果節」期間共襄盛舉，推出芒果料理及芒果創意甜點。

值得一提的是，為協助農民拓展國內外市場通路，今年特別在官網推出台南芒果訂購資訊專區、提供5家貿易商「台灣下單、日本取貨」的服務；另外，深受消費者喜愛的7-11四季果物芒果鮮果盒也在6月18日隆重上市。

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