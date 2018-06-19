台南國際芒果節　連續5個週末登場

「2018台灣芒果季-台南國際芒果節」即將於6月23日至7月21日連續五週的週六、日，於走馬瀨農場、玉井、南化、大內、楠西及左鎮接力展開芒果節活動，台南市長李孟諺今（19）日表示，愛文芒果是台南的夏日紅寶石，歡迎全國民眾到台南品嚐芒果的幸福好滋味。

李孟諺表示，台南芒果產量約佔全國51％，是全國最多，品質也是全國最佳；今年成功邀請加拿大、日本、韓國、中國大陸、香港、澳門等6個國家地區15家買主來台洽談，採購商機逾1116萬美元，大大提升芒果外銷產值；而芒果的年產值不僅高達35億新臺幣，位居台南各項農產品之冠，同時也帶動餐飲、旅宿業的蓬勃發展。