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一年只有今天！端午節製作「午時水」轉運　煮財水「瘋狂吸財氣」

▲端午節是一年中陽氣最盛的一天，接「午時水」可淨身、煮財水，午時水製作方法、功效用途一篇看懂。（示意圖／取自Pixabay）
▲端午節是一年中陽氣最盛的一天，接「午時水」可淨身、煮財水，午時水製作方法、功效用途一篇看懂。（示意圖／取自Pixabay）

記者黃韻文／綜合報導

今（10）日是農曆五月五端午節，正是一年365天裡，陽氣最盛一天，因此是開運化煞的絕佳時機，送走上半年穢氣，轉進下半年財運。端午節除了立蛋、吃粽子，民間還有一個重要習俗，就是每年端午節必接「午時水」，《NOWnews》整理「午時水」製作方法、功效用途，以及煮財水、開運方法一文看懂。

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🟡「午時水」製作方法、功效用途
端午節的午時陽氣最重，「午時水」就是今（10）天中午11時到下午1時，在這兩小時裡，從山泉中湧出的泉水，或是正午曬到陽光的水，都是午時水。

古代午時水多是泉水、井水，現代演變成在午時（11時至13時）取家中自來水，可先用鍋盆或是浴缸儲水，以便各種用途，像是晚上搭配艾草用午時水洗澡淨身。

▲台灣傳統習俗中，端午節必接「午時水」，認為用午時水洗澡有淨身作用。（圖／資料照片）
▲台灣傳統習俗中，端午節必接「午時水」，現代最常見就是11時至13時水龍頭取出的水。（圖／資料照片）
🟡「午時水」直接喝　體內環保有吉氣
命理大師簡少年解釋，端午節午時、即今（10）日上午11時到下午1時，代表陽氣最重的時候，在水裡有非常多陽氣，可用來驅邪、淨化家中。最佳建議就是在午時，直接取用一杯可飲用的水喝下去，就有體內環保淨化功能。也可以用午時水擦家中各個環境，會讓家裡陽氣變重。

🟡端午節煮財水　時間、方法快筆記
命理風水師湯鎮瑋分享，可在端午節吉時煮財水，今（10）日煮財水可以穿紅色系衣服。

1、午時（11時至13時）先接「午時水」。

2、準備硬幣湊成總數168元，並將錢幣洗過。

3、在端午節吉時（11時至13時、19時至23時），將裝有168元硬幣的午時水煮滾。

4、午時水滾3至5分鐘，等於財氣在瓦斯爐上催旺，象徵財源滾滾。

5、煮開的財水熄火移至財位，今年端午節財神方位在東北方，將財水放在財位2小時以上。

6、將冷卻的財水裝入有蓋子的瓶器，可放在大門後面、或是流年的財位正北方，要放一年到2025年端午節。至於舊的財水，可以倒在家中盆栽、廚房水槽。

▲取可飲用的午時水直接喝，或是用午時水洗澡、擦拭家裡，還有用午時水煮「招財水」。（圖／民眾提供）
▲取可飲用的午時水直接喝，或是用午時水洗澡、擦拭家裡，還有用午時水煮「招財水」。（圖／民眾提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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