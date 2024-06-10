獨家／邊佑錫活動等級不輸總統就職！陳明珠：他唱完《陣雨》哭了

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第1次主持韓秀壓力大 見面會緊張感「不輸總統就職典禮」
陳明珠是第一次主持韓星見面會，過去只有主持韓星來台的精品活動、韓星參與的《超級巨星紅白藝能大賞》節目錄影經驗；她不清楚主辦選中自己的原因，即便今年參與的《紅白》因為LE SSERAFIM地瓜球事件讓全網人仰馬翻，但陳明珠毫無畏懼扛下主持邊佑錫見面會的任務，「我通常不會覺得說我不行，我只會覺得，知道這工作比較沒做過，會預估我需要做多少功課，我的個性比較不會先認輸，所以我都希望可以試試看自己能做到哪裡」。
因為韓星見面會與《紅白》的大場面不同，是一場所有人只為1個對象而聚集的場合，主持上亦是另一種技術面的考量挑戰，加上這又是第一次的工作經驗，陳明珠難免「壓力山大」，認為「邊佑錫的見面會」比主持金鐘獎、金曲獎、總統就職典禮還要艱難，「我每一個階段的心情，緊張值都是拉到最大！但因為這場讓我記憶最新鮮，可能是第一次，都會希望....就是在嘗試摸索時，能夠如何做到最好」。
花1個月研究邊佑錫 見到真人大不同「他是好真誠的藝人」
除了緊張到事前吃不下飯，陳明珠也花了1個月做功課，追完《背著善宰跑》之外，也翻遍各大節目與訪問內容、邊佑錫的社群以及短影音，而這些準備的目的只有一個，就是為了跟粉絲有共鳴，畢竟粉絲花錢、帶著滿滿期待值來到現場，陳明珠不希望因為自己的不專業，而毀了所有人的心情。
陳明珠從電視上研究邊佑錫，到親自與對方合作，就發現對方是一位很認真、真誠、敬業的藝人，她透露：「在見面會休息後，即使活動後的粉絲福利時間忙到很晚，他也都在抓時間練唱，待在台上繼續練唱，我非常震驚。」尤其是前一晚的彩排，台大表定晚上11點休館，陳明珠9點就離開，但邊佑錫待到最後一刻才肯下班；更臨時加碼流程上「沒有的福利內容」，陳明珠表示：「他真的很寵粉，能夠感受到他是很真誠的在待人，他很享受當下。」
昔日「韓星最愛主持人」黃子佼跌落神壇 陳明珠有望成為新秀
陳明珠首度主持韓秀，水準與表現亦獲得大批粉絲、部分同業認同；不難聯想到她的前師傅黃子佼過去的豐功偉業，畢竟他是唯一一位被許多韓星欽點的「台灣見面會主持人」首選，孔劉、「少女時代」潤娥都曾指定只要黃子佼；這次事前準備是否受到對方過去的經驗影響？陳明珠表示：「主持日韓星見面會，很多前輩都做得很好，我在做功課的時候，確實也會看一些簡短的影音片段去學習，讓互動更自然。」
有信心接任大咖日、韓明星「台灣見面會第一主持人」位置嗎？陳明珠幽默回覆：「如果大家願意信任我，我一定都會開到最滿分的精力，我就一直保持單身，沒有感情，都奉獻給工作，所以如果大家願意信任我，我這輩子都願意奉獻給工作！因為我本來大部分心力都在工作上以及家人，如果大家信賴我，我每一次都會做到最好。」
自評85分再接再厲 陳明珠：還有努力的空間
因為是第一次Hold語言完全不通的活動，滿分100分，陳明珠給自己打了85分，她說：「我這次真的做了很大的功課，基本上只差沒把稿紙吃掉而已，我應該可以把所有的東西倒背如流，之前金曲獎的稿子量真的很大，沒辦法全部吃下去，但這次給我一張空白紙，我重寫一次都沒關係，所以我覺得至少給自己有85分！因為我參與這樣的見面會經驗不多，我也一直在學習，除了與所有的粉絲共感，其實主持人要面面俱到，包含韓方的想法、台方主辦的想法，還有各方面的期待，讓每一位都滿意，雖然不可能做到每個人都滿意，但就是一個讓大家都能接受、完美的ending，85分已經算是最高了，因為以後還有努力的空間。」
陳明珠這次的成功，她認為除了主辦跟藝人的信任，最重要的是翻譯Swan老師的協助，陳明珠很感謝對方，不論是對稿、彩排，都得勞煩Swan幫忙溝通、翻譯，「我們有任何提問也都是請Swan老師來幫我們提問的，很謝謝老師的專業，讓見面會更流暢順利的完成」。
2場活動圓滿結束「情緒大釋放」 邊佑錫下台還在哭
事實上，邊佑錫在第2場見面會上忍不住情緒爆哭，用掉2張衛生紙擦淚，見面會結束後，陳明珠透露他唱完最後一首歌《陣雨》衝到後台時，眼眶再度泛紅，所有團隊十分不捨也為邊佑錫感到驕傲，陳明珠說：「他下來後跟團隊一起擊掌，我跟他說你真的做得很好，請你永遠記得你的第一次的感受，我會在這邊繼續為你加油，歡迎你常常能夠來到這邊看你的粉絲們，如果你回來的話，我會很願意繼續為你服務，我也會繼續加油。他就很可愛的說：『那我們打勾勾！』那時候我快哭出來！」
陳明珠小檔案
生日：1988年6月30日（35歲）
學歷：國立政治大學政治學系
職業：主持人
出道日期：2012年
出道作品：《客庄好味道》
經歷：
2016年中華民國總統就職典禮
第33屆金曲獎頒獎典禮星光大道
第34屆金曲獎頒獎典禮星光大道
第35屆金曲獎頒獎典禮星光大道
第57屆廣播金鐘獎頒獎典禮
2023年《超級巨星紅白藝能大賞》
2024年《超級巨星紅白藝能大賞》
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