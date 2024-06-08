直擊／邊佑錫台上直接脫衣！變成《庫洛魔法使》190最壯小櫻萌翻
韓星邊佑錫因為電視劇《背著善宰跑》紅遍國際，今（8）日來到台北舉辦粉絲見面會，除了聊聊拍戲幕後花絮，模特兒出道的他，更把舞台當伸展台展現帥氣舞步，甚至換上《庫洛魔法使》小櫻的服裝，揮舞「小櫻魔法棒」走台步，逗樂1500名粉絲。
記者陳雅蘭／台北報導
見面會上除了擺滿裝置藝術道具，還設有黑布的更衣室，邊佑錫先從1號至3號中選擇「1號服裝」，就走到更衣室換衣服，由於身高190公分體型太大隻，他換衣服時頭和手不斷超出黑布，邊佑錫邊脫衣邊說：「我平常不穿可愛衣服的....」結果直接換上《庫洛魔法使》的小櫻服裝現身，笑翻全場。
化身小櫻的邊佑錫，直接拿著「小櫻魔法棒」走台步，還大方給大家拍好拍滿，之後大螢幕秀出2號跟3號的衣服為恐龍裝、香蕉裝，他差點要走回更衣室換上其他2套服裝；之後則抽許多幸運粉絲上台，穿著小櫻裝的邊佑錫，就對著上台的粉絲說：「可以跟我自拍嗎？」畫面讓台下笑不停，尖叫聲也沒停過。
穿著可愛洋裝的邊佑錫熱到不行，離開要去換裝前，更不忘尋找「小櫻魔法棒」，執意要帶著它離場，模樣逗趣。
邊佑錫身高190.3公分，2010年21歲時以模特兒身分出道，跟南柱赫、張基龍是同期好友，但他出道一年選擇去當兵，2013年退伍後陸續參演《月之戀人－步步驚心：麗》、《舉重妖精金福珠》、《青春紀錄》、《大力女子姜南順》等知名電視劇，成績始終平平，直到今年第一次主演《背著善宰跑》，劇中飾演當紅明星「柳善宰」的他一炮而紅，IG粉絲數一個月內上漲200萬人，5月中粉絲數才750萬的他，目前已累積至929萬人，人氣非凡。