黃偉晉除夕敬業宣傳《紅白》！因LE SSERAFIM地瓜球事件：有陰影
台視除夕節目《超級巨星紅白藝能大賞》今（9）日晚間7點開播，主持人之一的黃偉晉雖然在錄影時跟韓國女團LE SSERAFIM的地瓜球互動，引發兩派網友爭論，但他還是希望觀眾可以準時收看《紅白》，黃偉晉表示：「雖然我有陰影…但還是要大大收看！！！！！！！」
記者陳雅蘭／綜合報導
《超級巨星紅白藝能大賞》今年卡司堅強，包含ENERGY、告五人、吳克群、LE SSERAFIM、梁詠琪、蕭敬騰等超過30組藝人；節目已於1月27日錄製完畢，但當天主持人黃偉晉不慎失言，在跟LE SSERAFIM一起吃地瓜球時，脫口說出：「好想要插她們下面的（停頓），選的那一顆（地瓜球）。」無心發言卻令LE SSERAFIM的粉絲不滿，被認為是在開偶像黃腔，參與錄影的網友則出面還原事發經過，認為黃偉晉絕無其他用意。
事實上，黃偉晉是LE SSERAFIM的粉絲，事發後他趕緊PO文道歉，表示是為了怕冷場而適時做出反應，保證不是在跟自己的偶像開玩笑，錄影當下他確實也立即說出「我沒有那個意思，大家...」，是因為女主持人接話「偉晉聽到了喔」，才引發爭議，只是對於黃偉晉的致歉，多數網友仍不埋單，事情也燒到韓國娛樂圈，導致黃偉晉因此丟了海外工作。
事發2週過去，黃偉晉保持樂觀態度，並敬業的宣傳晚間將播出的《紅白》，他寫下：「除夕夜記得看紅白！！！祝您自摸連莊大胡牌！雖然我有陰影…但還是要大大收看！！！！！！！我都看了你們不能不看吧！？！？！？！！」許多網友也留言力挺，保證會幫衝收視支持他，亦希望黃偉晉跟LE SSERAFIM的互動不要因此被剪掉。
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