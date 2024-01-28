黃偉晉《紅白》疑對LE SSERAFIM開黃腔遭粉絲出征 深夜自責道歉
今年過年特別節目《2024超級巨星紅白藝能大賞》昨（27）日舉行錄影，南韓女團LE SSERAFIM也受邀來台擔任壓軸，帶來近10分鐘的演出，更在台上與粉絲互動，品嘗台灣美食。5位成員在吃地瓜球時，主持人黃偉晉突發言「好想要插他們下面的（停頓），地瓜球」，引發粉絲怒火，認為他在對LE SSERAFIM開黃腔。對此，黃偉晉深夜在IG上道歉，「希望大家可以相信我，絕對絕對沒有那個意思。」
記者薛羽彤／綜合報導
黃偉晉在訪問LE SSERAFIM的環節時，成員們在台上品嘗台灣小吃地瓜球，黃偉晉卻突然冒出一句「好想要插（吃）他們下面的（停頓）地瓜球」。台下粉絲聽到後，隨即發出怒吼，另一名主持人Lulu則馬上出手救援，「偉晉，我聽到囉，你這話不對喔。」畫面曝光後，黃偉晉遭到網友們出征，自己也意識到失言，深夜在IG上道歉了。
黃偉晉在IG上發文解釋，當時允真用竹籤插起了一顆地瓜球要吃，「於是我就本能性的想做點反應，讓這個吃東西的過程不是安靜，然後說出了一句讓大家誤會的話」，他解釋自己只是想表達，「可以跟自己喜歡的偶像分享同一包美食是很開心的事」。黃偉晉強調自己絕對沒有別的意思，希望大家可以相信他，「也謝謝大家的批評與指教，今後我一定會更加注意用詞，再次表達最誠摯的歉意。」
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