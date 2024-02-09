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除夕《紅白藝能大賞》追LE SSERAFIM！免費直播、卡司、亮點整理

▲LE SSERAFIM首度以組合之姿來台便登上《紅白》舞台，除夕夜喜愛她們的FEARNOT（LE SSERAFIM粉絲名稱）別錯過囉！（圖／台視提供）
▲LE SSERAFIM首度以組合之姿來台便登上《紅白》舞台，除夕夜喜愛她們的FEARNOT（LE SSERAFIM粉絲名稱）別錯過囉！（圖／台視提供）

記者張嘉哲/綜合報導

一年一度的除夕夜特別節目《紅白藝能大賞》來了！今年的節目錄製在上月27日完成，將在今（9）日播出，不只有讓人轟動的南韓大勢女團LE SSERAFIM將帶來精彩演出，還有許多超強大的卡司輪番上陣。《NOWnews》特別整理今年《紅白藝能大賞》直播平台、卡司陣容以及亮點，除夕夜追爆LE SSERAFIM真的不要錯過啦！

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2024《紅白藝能大賞》主持人群

本屆紅白藝能大賞找來有多種大型頒獎典禮經驗、金鐘節目主持人得主Lulu黃路梓茵接下總主持棒；搭配白隊主持人陳明珠、五堅情成員黃偉晉；紅隊主持人則是莎莎以及台語歌手許富凱。

▲2024《紅白藝能大賞》主持群，由LuLu領銜白隊的黃偉晉、陳明珠；以及紅隊的許富凱、莎莎。（圖/台視提供）
▲2024《紅白藝能大賞》主持群，由LuLu領銜白隊的黃偉晉、陳明珠；以及紅隊的許富凱、莎莎。（圖/台視提供）
2024《紅白藝能大賞》卡司陣容

Energy、GX（鼓鼓呂思緯、蕭秉治）、LE SSERAFIM、MC HotDog熱狗、Ozone、TRASH、W0LF(S)五堅情、YELLOW黃宣、小宇宋念宇、宇宙人、艾怡良、艾薇、告五人、吳克群、阿跨面、周蕙、林宥嘉、洪佩瑜、《追分成功》演員群、陳華、陳建瑋、徐懷鈺、動力火車、梁詠琪、萬芳、葛西瓦、頑童MJ116、蔡秋鳳、盧廣仲、蕭敬騰等超過30組。

▲《紅白》邀請海內外超過30組巨星齊聚，邀請觀眾一同歡渡除夕夜（圖／台視提供）
▲《紅白》邀請海內外超過30組巨星齊聚，邀請觀眾一同過除夕夜。（圖／台視提供）
2024《紅白藝能大賞》亮點必看

📍Energy回歸首場表演獻給小巨蛋，全體表演全新作品《分合》。
📍南韓大勢女團LE SSERAFIM首度以團體之姿登台，熱力壓軸飆唱三首歌，品嚐台灣美食環節掀起高潮。
📍「紅隊大使」蕭敬騰、「白隊大使」林宥嘉同台飆唱。
📍梁詠琪經典串燒組曲。
📍頑童MJ116合體出席擔任「華語壓軸」。
📍熱狗 MC HotDog 演出專輯中「最High」的曲目。
📍吳克群在電話亭中注水演唱嗨翻全場。
📍蔡秋鳳重現經典神曲。

▲吳克群將在《紅白藝能大賞》舞台在電話亭中注水開唱，演出超級精彩。（圖/台視提供）
▲吳克群將在《紅白藝能大賞》舞台在電話亭中注水開唱，演出超級精彩。（圖/台視提供）
2024《紅白藝能大賞》播出平台、時間

電視部分由台視主頻道播出；網路獨家直播台灣大哥大 MyVideo免費看，海外播出平台包括新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro，另外中華電信MOD也能觀看。至於播出時間則是除夕夜晚上7點至初一凌晨1點。

▲Energy強勢回歸的演出獻給《紅白藝能大賞》，還驚喜宣布演唱會首站地點，將在今年7月小巨蛋舉辦。（圖／台視提供）
▲Energy強勢回歸的演出獻給《紅白藝能大賞》，還驚喜宣布演唱會首站地點，將在今年7月小巨蛋舉辦。（圖／台視提供）

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