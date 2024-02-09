除夕《紅白藝能大賞》追LE SSERAFIM！免費直播、卡司、亮點整理

我是廣告 請繼續往下閱讀
本屆紅白藝能大賞找來有多種大型頒獎典禮經驗、金鐘節目主持人得主Lulu黃路梓茵接下總主持棒；搭配白隊主持人陳明珠、五堅情成員黃偉晉；紅隊主持人則是莎莎以及台語歌手許富凱。
2024《紅白藝能大賞》卡司陣容
Energy、GX（鼓鼓呂思緯、蕭秉治）、LE SSERAFIM、MC HotDog熱狗、Ozone、TRASH、W0LF(S)五堅情、YELLOW黃宣、小宇宋念宇、宇宙人、艾怡良、艾薇、告五人、吳克群、阿跨面、周蕙、林宥嘉、洪佩瑜、《追分成功》演員群、陳華、陳建瑋、徐懷鈺、動力火車、梁詠琪、萬芳、葛西瓦、頑童MJ116、蔡秋鳳、盧廣仲、蕭敬騰等超過30組。
2024《紅白藝能大賞》亮點必看
📍Energy回歸首場表演獻給小巨蛋，全體表演全新作品《分合》。
📍南韓大勢女團LE SSERAFIM首度以團體之姿登台，熱力壓軸飆唱三首歌，品嚐台灣美食環節掀起高潮。
📍「紅隊大使」蕭敬騰、「白隊大使」林宥嘉同台飆唱。
📍梁詠琪經典串燒組曲。
📍頑童MJ116合體出席擔任「華語壓軸」。
📍熱狗 MC HotDog 演出專輯中「最High」的曲目。
📍吳克群在電話亭中注水演唱嗨翻全場。
📍蔡秋鳳重現經典神曲。
2024《紅白藝能大賞》播出平台、時間
電視部分由台視主頻道播出；網路獨家直播台灣大哥大 MyVideo免費看，海外播出平台包括新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro，另外中華電信MOD也能觀看。至於播出時間則是除夕夜晚上7點至初一凌晨1點。
更多「春節生活資訊懶人包」相關新聞。