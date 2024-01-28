黃偉晉《紅白》口誤遭出征！LE SSERAFIM粉絲氣炸　現場內幕曝光

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而在節目錄製完成之後，28日深夜社群突然炸鍋，網友瘋傳偉晉主持場面「口誤」的影片，當時候是LE SSERAFIM成員正在台上品嚐不同的台灣美食，其中吃到地瓜球時，偉晉就接著說「好想要插她們的下面......」然後女主持人就接說「偉晉，聽到囉！」等話，隨後偉晉也急忙說「我沒有那個意思，大家」結果就是該片段讓偉晉直接被LE SSERAFIM粉絲出征，認為他身為主持人，這樣的發言非常不妥，更揚言如果「LE SSERAFIM以後不來台，要請他負責」。
而《NOWnews》記者昨日人也在錄影現場，還原情況是當時候LE SSERAFIM成員正在準備吃地瓜球時，每個人拿起竹籤要先插一顆地瓜球起來拍攝畫面，偉晉其實完整句是說「好想要插她們的下面的選的那一顆喔」並且手也有搭配竹籤插地瓜球的動作，還指著地瓜球的方向。
但是根據社群上面廣為外流的影片中，不只畫面模糊不清楚，且播放出來的音檔只有「好想要插她們的下面....」後面的聲音完全沒有被收錄到，然後就接著有女主持人說「偉晉，聽到囉」，才直接造成大家誤會，但是根據記者所在該區的位置，身邊的粉絲完全對該句話無感，也因為知道LE SSERAFIM就是在吃地瓜球，所以不認為有冒犯的感覺。
而記者也採訪到同樣在現場的FEARNOT（LE SSERAFIM粉絲名稱）友人，他則表示，只要有完整看到前後在幹嘛的人，根本不會覺得有什麼問題，表示「當下氣氛非常好，座位身邊的粉絲也都沒有在討論此事，結果回到家之後，發現偉晉被人家剪輯還瘋傳這樣，也是蠻意外的，主持人也是辛苦了超過7個小時，希望大家還是理性討論就好」。
對於主持爭議，黃偉晉也在《紅白》錄製結束之後，在深夜發文致歉，表示自己應該要再多注意用詞以及之間細節的運用，當時候其實內心真正想表達的，就是可以跟自己喜歡的偶像分享同一包美食，那是很開心的事情，「這是我不足的地方，非常抱歉絕對沒有一絲想要造成任何人的不舒服，希望大家可以相信我」。