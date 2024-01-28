Toyz下戰帖了！再辦拳賽約戰超哥「打一場」　叉賭1條件送100萬元

黃偉晉《紅白》口誤遭出征！LE SSERAFIM粉絲氣炸　現場內幕曝光

▲偉晉這次接下《紅白藝能大賞》主持棒，前一天還彩排到凌晨，結果節目錄製結束卻因為口誤遭到出征。（圖/黃偉晉臉書）
▲偉晉這次接下《紅白藝能大賞》主持棒，前一天還彩排到凌晨，結果節目錄製結束卻因為口誤遭到出征。（圖/黃偉晉臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

南韓大勢女團LE SSERAFIM昨（27）日登上小巨蛋參加台視《2024超級巨星紅白藝能大賞》錄製，不僅帶來精彩壓軸演出，節目進行中也有品嚐台灣美食的環節。結果在錄製結束之後，錄影現場影片外流，主持人之一的黃偉晉在LE SSERAFIM成員吃地瓜球時，提醒團員們要拿容器下面一點的地瓜球，結果語意有些口誤，讓LE SSERAFIM的粉絲氣炸，認為黃偉晉冒犯到國際一線來賓，深夜出征他的社群。對此，黃偉晉也發文致歉，而現場的觀眾則是紛紛跳出來聲援他。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有在關注偉晉的都知道，LE SSERAFIM一直以來都是偉晉非常喜歡的韓國女團，在LuLu向他公佈嘉賓時，偉晉當時完全不敢置信且興奮，而當然不只有他，消息曝光之後，也讓台灣LE SSERAFIM的粉絲們暴動，因此讓今年《紅白藝能大賞》的門票抽獎活動熱度大幅度提升，偉晉最終也順利見到自己的偶像，甚至在《紅白》的舞台圓夢跟成員們一起跳舞。

▲LE SSERAFIM成員允珍（左起）、金采源、中村 一葉、宮脇咲良、洪恩採來台錄製除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／）
▲LE SSERAFIM成員允真（左起）、金采源、中村 一葉、宮脇咲良、洪恩採來台錄製除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／LE SSERAFIM臉書）
而在節目錄製完成之後，28日深夜社群突然炸鍋，網友瘋傳偉晉主持場面「口誤」的影片，當時候是LE SSERAFIM成員正在台上品嚐不同的台灣美食，其中吃到地瓜球時，偉晉就接著說「好想要插她們的下面......」然後女主持人就接說「偉晉，聽到囉！」等話，隨後偉晉也急忙說「我沒有那個意思，大家」結果就是該片段讓偉晉直接被LE SSERAFIM粉絲出征，認為他身為主持人，這樣的發言非常不妥，更揚言如果「LE SSERAFIM以後不來台，要請他負責」。

而《NOWnews》記者昨日人也在錄影現場，還原情況是當時候LE SSERAFIM成員正在準備吃地瓜球時，每個人拿起竹籤要先插一顆地瓜球起來拍攝畫面，偉晉其實完整句是說「好想要插她們的下面的選的那一顆喔」並且手也有搭配竹籤插地瓜球的動作，還指著地瓜球的方向。

▲LE SSERAFIM將來台錄製除夕節目《超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／LE SSERAFIM臉書）
▲LE SSERAFIM來台錄製除夕節目《超級巨星紅白藝能大賞》，在台上品嚐五種台灣美食。（圖／LE SSERAFIM臉書）
但是根據社群上面廣為外流的影片中，不只畫面模糊不清楚，且播放出來的音檔只有「好想要插她們的下面....」後面的聲音完全沒有被收錄到，然後就接著有女主持人說「偉晉，聽到囉」，才直接造成大家誤會，但是根據記者所在該區的位置，身邊的粉絲完全對該句話無感，也因為知道LE SSERAFIM就是在吃地瓜球，所以不認為有冒犯的感覺。

而記者也採訪到同樣在現場的FEARNOT（LE SSERAFIM粉絲名稱）友人，他則表示，只要有完整看到前後在幹嘛的人，根本不會覺得有什麼問題，表示「當下氣氛非常好，座位身邊的粉絲也都沒有在討論此事，結果回到家之後，發現偉晉被人家剪輯還瘋傳這樣，也是蠻意外的，主持人也是辛苦了超過7個小時，希望大家還是理性討論就好」。

▲偉晉為了這次《紅白藝能大賞》做足準備，前一晚上還彩排到凌晨。（圖/黃偉晉臉書）
▲偉晉為了這次《紅白藝能大賞》做足準備，前一晚上還彩排到凌晨。（圖/黃偉晉臉書）
對於主持爭議，黃偉晉也在《紅白》錄製結束之後，在深夜發文致歉，表示自己應該要再多注意用詞以及之間細節的運用，當時候其實內心真正想表達的，就是可以跟自己喜歡的偶像分享同一包美食，那是很開心的事情，「這是我不足的地方，非常抱歉絕對沒有一絲想要造成任何人的不舒服，希望大家可以相信我」。


《紅白藝能大賞》陣容太強！錄影現場內幕曝　首次入場觀眾嚇壞了

黃偉晉《紅白》疑對LE SSERAFIM開黃腔遭粉絲出征　深夜自責道歉

蕭敬騰登紅白！「7分鐘表演斥資破百萬」　鬆口曝新年喜訊

黃偉晉《紅白》口誤遭出征！LE SSERAFIM粉絲氣炸　現場內幕曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞